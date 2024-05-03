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Лига чемпионов
03 мая 2024, 01:29 | Обновлено 03 мая 2024, 01:54
677
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Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси

«Ливерпуль», несмотря на потерю шансов на титул АПЛ, сумел выполнить задачу минимум

03 мая 2024, 01:29 | Обновлено 03 мая 2024, 01:54
677
1
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» из одноименного города квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25.

Это случилось после того, как «Тоттенхэм» в перенесенном матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 уступил «Челси» (0:2).

Сейчас подопечные Юргена Клоппа идут на третьем месте в таблице АПЛ с 75 очками. У «Тоттенхэма», который занимает 5-е место, в активе 60 пунктов. До завершения кампании «шпорам» осталось провести 4 тура, поэтому максимальное количество баллов, которое они могут набрать, составляет 72 очка.

«Ливерпуль» уже не опустится ниже 4-го места в чемпионате Англии, что позволяет «мерсисайдцам» гарантировано выступить в главном еврокубковом клубном турнире в следующем сезоне.

Помимо «Ливерпуля», Англию в ЛЧ 2024/25 представят «Манчестер Сити» и «Арсенал». За еще одну путевку борются «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Кроме «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Арсенала», в Лиге чемпионов 2024/25 уже точно сыграют «Байер», «ПСЖ», ПСВ, «Фейеноорд», «Бавария», «Интер», «Милан», «Барселона», «Реал», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг» и «Штутгарт».

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

  • Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
  • Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
  • Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
  • 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
  • Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Первый Среди Равных
Навіщо так категорично, "втратив шанси". Шанси ЛІверпуль не втратив, просто їх мало. Математично ще можна зайняти 1 місце. 
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