Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси

«Ливерпуль» из одноименного города квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25.

Это случилось после того, как «Тоттенхэм» в перенесенном матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 уступил «Челси» (0:2).

Сейчас подопечные Юргена Клоппа идут на третьем месте в таблице АПЛ с 75 очками. У «Тоттенхэма», который занимает 5-е место, в активе 60 пунктов. До завершения кампании «шпорам» осталось провести 4 тура, поэтому максимальное количество баллов, которое они могут набрать, составляет 72 очка.

«Ливерпуль» уже не опустится ниже 4-го места в чемпионате Англии, что позволяет «мерсисайдцам» гарантировано выступить в главном еврокубковом клубном турнире в следующем сезоне.

Помимо «Ливерпуля», Англию в ЛЧ 2024/25 представят «Манчестер Сити» и «Арсенал». За еще одну путевку борются «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Кроме «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Арсенала», в Лиге чемпионов 2024/25 уже точно сыграют «Байер», «ПСЖ», ПСВ, «Фейеноорд», «Бавария», «Интер», «Милан», «Барселона», «Реал», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг» и «Штутгарт».

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;

Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;

Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);

8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;

Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25