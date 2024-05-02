Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?

Определена вторая ассоциация, которая благодаря высокому рейтингу за сезон 2023/24 получит дополнительный пропуск в Лигу чемпионов 2024/25.

Благодаря победе Боруссии Д над ПСЖ (1:0) в полуфинале Лиги чемпионов Германия стала недосягаемой для преследователей.

Германия, как и Италия, будет представлена 5 клубами в Лиге чемпионов 2023/24

Уже известны все 5 клубов, которые вышли в ЛЧ от Германии (топ-5 Бундеслиги):

Байер (81 очко), Бавария (69), Штутгарт (64), РБ Лейпциг (62), Боруссия Д (57)

В односезонном рейтинге УЕФА впереди:

Италия (19.428), Германия (18.357), Англия (17.375), Франция (16.083), Испания (15.437).

Лучшие две страны – Италия и Германия – получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.

Донецкий Шахтер может попасть напрямую в основной раунд Лиги чемпионов. Для прямой квалификации Шахтеру нужно выиграть чемпионат Украины 2023/24, кроме того победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ.

Если Боруссия Д выиграет Лигу чемпионов и окажется ниже топ-4 в Бундеслиге, то Шахтеру (если выиграет УПЛ) придется стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

Хотя квота Бундеслиги расширилась до 5 команд в Лиге чемпионов, нюанс заключается в том, что даже если Боруссия Д выиграет ЛЧ и станет пятой в Бундеслиге, то место титлхолдера ЛЧ не будет считаться вакантным (именно Боруссия Д будет его занимать).

Таким образом, Шахтеру нужен вылет Боруссии Д из текущей ЛЧ или же финиш шмелей в топ-4 в Бундеслиге.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25

Прогнозный посев Лиги чемпионов 2024/25

Турнирная таблица чемпионата Германии