Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Уже известны все 5 клубов: Байер, Бавария, Штутгарт, РБ Лейпциг, Боруссия Д
Определена вторая ассоциация, которая благодаря высокому рейтингу за сезон 2023/24 получит дополнительный пропуск в Лигу чемпионов 2024/25.
Благодаря победе Боруссии Д над ПСЖ (1:0) в полуфинале Лиги чемпионов Германия стала недосягаемой для преследователей.
Германия, как и Италия, будет представлена 5 клубами в Лиге чемпионов 2023/24
Уже известны все 5 клубов, которые вышли в ЛЧ от Германии (топ-5 Бундеслиги):
- Байер (81 очко), Бавария (69), Штутгарт (64), РБ Лейпциг (62), Боруссия Д (57)
В односезонном рейтинге УЕФА впереди:
- Италия (19.428), Германия (18.357), Англия (17.375), Франция (16.083), Испания (15.437).
Лучшие две страны – Италия и Германия – получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.
Донецкий Шахтер может попасть напрямую в основной раунд Лиги чемпионов. Для прямой квалификации Шахтеру нужно выиграть чемпионат Украины 2023/24, кроме того победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ.
Если Боруссия Д выиграет Лигу чемпионов и окажется ниже топ-4 в Бундеслиге, то Шахтеру (если выиграет УПЛ) придется стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.
Хотя квота Бундеслиги расширилась до 5 команд в Лиге чемпионов, нюанс заключается в том, что даже если Боруссия Д выиграет ЛЧ и станет пятой в Бундеслиге, то место титлхолдера ЛЧ не будет считаться вакантным (именно Боруссия Д будет его занимать).
Таким образом, Шахтеру нужен вылет Боруссии Д из текущей ЛЧ или же финиш шмелей в топ-4 в Бундеслиге.
Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25
Прогнозный посев Лиги чемпионов 2024/25
Турнирная таблица чемпионата Германии
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