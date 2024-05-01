Все решится в Париже. Боруссия минимально победила ПСЖ

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Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

«Боруссия» Дортмунд – ПСЖ – 1:0

Фуллкруг, 36

Предупреждения: Маатсен, 19, Шлоттербек, 74

«Боруссия» Д: Кобель - Рейерсон (Вольф, 87), Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен - Забитцер, Джан - Адееми (Ройс, 83), Брандт (Нмеча, 87), Санчо - Фуллькруг (Мукоко, 90+1)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Л. Эрнандес (Бералдо, 42), Марокиньос, Нуну Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис – Дембеле, Мбаппе, Барколя (Коло Муани, 65)

Арбитр: Энтони Тейлор (Арглия)

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

БОРУССИЯ Д - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА