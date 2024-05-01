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Лига Чемпионов
Боруссия Д
01.05.2024 22:00 – FT 1 : 0
ПСЖ
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Лига чемпионов
01 мая 2024, 23:58 | Обновлено 02 мая 2024, 00:01
698
21

Все решится в Париже. Боруссия минимально победила ПСЖ

Во втором полуфинале ЛЧ сильнее оказалась немецкая команда, хотя парижане имели много моментов

01 мая 2024, 23:58 | Обновлено 02 мая 2024, 00:01
698
21
Все решится в Париже. Боруссия минимально победила ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

«Боруссия» Дортмунд – ПСЖ – 1:0

Фуллкруг, 36

Предупреждения: Маатсен, 19, Шлоттербек, 74

«Боруссия» Д: Кобель - Рейерсон (Вольф, 87), Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен - Забитцер, Джан - Адееми (Ройс, 83), Брандт (Нмеча, 87), Санчо - Фуллькруг (Мукоко, 90+1)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Л. Эрнандес (Бералдо, 42), Марокиньос, Нуну Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис – Дембеле, Мбаппе, Барколя (Коло Муани, 65)

Арбитр: Энтони Тейлор (Арглия)

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

БОРУССИЯ Д - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 21
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Viktor Shuper
ПСЖ дуже розчарував, крім двох стійок і згадати нічого. Мбаппе взагалі на полі видно не було, він найдорожчий футболіст світу зараз? дуже смішно, та йому до рівня Мессі та Роналду як до неба
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+5
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UKRAINE FOREVER
Хто сказав що ПСЖ сильна команда? Вона сильна у своєму чемпіонаті, а Лігу Чемпіонів вони жодного разу не брали 
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+4
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Boodya
Реалізація моментів в БД просто жахлива.
Надіюсь в наступному матчі з ПСЖ буде краще, треба проходити в фінал, мішок з безлімітним баблом повинен тут і залишитись 
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+2
Viktor Shuper
не вболівав тут ні за кого, але цей матч повне дно в порівнянні із Баварія - Реал
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+2
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Михайло
ПСЖ сьогодні дуже погано зіграло, ну в Парижі буде друга гра.
БД виграшем для Німеччина гарантувала 5 місць у Лізі чемпіонів на наступний сезон.
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+1
miller90
Етот матч как драка Беседина с Карриусом, где один ни разу не попал, а второй все-равно пропустил...)
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+1
Login_loginchuck
БД!
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+1
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Cruyff
Мабуть,найбільш не цікавий ПСЖ за останні пів дюжини їх сезонів в ЛЧ. 
Вдома мають великий шанс відігратись, якщо вдасться нав'язати гру БД.
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0
AleksDnipro
А де Alex Komnin, який писав, що німецький футбол опустився до рівня французького?
Ось вам, 5-й клуб Німеччини б'є мільярдерів із Парижа.
Звичайно, що далі матч-відповідь в Парижі, але БД сьогодні зробили добрячий крок до фіналу.
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0
😼
БД приємно здивували, а ПСЖ все ще може дома зробити камбек. Далі буде..
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0
Первый Среди Равных
Хороший матч був, цікавий, на зустрічних курсах. Рахунок може вводити в оману, обидві команди повинні були наколотити одна одній багато м'ячів. 
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-1
OKs100
Боруссия играет так, что является, наверно, главным фаворитом на победу. 
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-1
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