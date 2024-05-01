Все решится в Париже. Боруссия минимально победила ПСЖ
Во втором полуфинале ЛЧ сильнее оказалась немецкая команда, хотя парижане имели много моментов
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Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
«Боруссия» Дортмунд – ПСЖ – 1:0
Фуллкруг, 36
Предупреждения: Маатсен, 19, Шлоттербек, 74
«Боруссия» Д: Кобель - Рейерсон (Вольф, 87), Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен - Забитцер, Джан - Адееми (Ройс, 83), Брандт (Нмеча, 87), Санчо - Фуллькруг (Мукоко, 90+1)
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Л. Эрнандес (Бералдо, 42), Марокиньос, Нуну Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис – Дембеле, Мбаппе, Барколя (Коло Муани, 65)
Арбитр: Энтони Тейлор (Арглия)
Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)
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БД виграшем для Німеччина гарантувала 5 місць у Лізі чемпіонів на наступний сезон.
Вдома мають великий шанс відігратись, якщо вдасться нав'язати гру БД.
Ось вам, 5-й клуб Німеччини б'є мільярдерів із Парижа.
Звичайно, що далі матч-відповідь в Парижі, але БД сьогодні зробили добрячий крок до фіналу.