Эдин ТЕРЗИЧ: «Все, что нам сейчас нужно, это ничья в ответном матче»

1 мая состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

После завершения встречи главный тренер немецкого коллектива Эдин Терзич прокомментировал успех своих подопечных:

«Это была заслуженная победа, хорошая командная игра. Мы могли забить больше голов, но и они тоже. Поэтому, с моей точки зрения, результат в порядке. Мы много бежали, но в такой игре это необходимо. Нам нужно заработать себе дорогу на Уэмбли. Все, что нам сейчас нужно, это ничья в ответном матче, но мы также хотим победить на следующей неделе. У нас есть небольшое преимущество и хорошая возможность».

Форвард Боруссии Д Никлас Фулкруг:

«Это была невероятная атмосфера. Всегда кажется, что ты вступаешь в игру с преимуществом 1:0. Но сегодня мы тоже много пострадали. Были моменты, когда они оказывали на нас большое давление. Это неизбежно против такой топ-команды. Сейчас перерыв. Нам еще 90 минут до Уэмбли. Но мы остаемся скромными».

Защитник Боруссии Д Матс Хуммельс:

«Сегодня мы провели топ-игру. Для нас это была очень зрелая игра. Мы помогали друг другу показать высший результат. Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но нам это хорошо удавалось на протяжении долгих отрезков времени. Конечно, мы хотим поехать на «Уэмбли», но вторник в Париже будет еще одним тяжелым. Если вы хотите выйти в финал, вам нужно суметь выстоять в Париже».

Видеообзор матча Боруссия Д – ПСЖ – 1:0