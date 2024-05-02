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Лига Чемпионов
Боруссия Д
01.05.2024 22:00 – FT 1 : 0
ПСЖ
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Лига чемпионов
02 мая 2024, 03:21 | Обновлено 02 мая 2024, 03:27
86
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «Все, что нам сейчас нужно, это ничья в ответном матче»

Главный тренер Боруссии Д прокомментировал победу над ПСЖ (1:0)

02 мая 2024, 03:21 | Обновлено 02 мая 2024, 03:27
86
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Все, что нам сейчас нужно, это ничья в ответном матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

1 мая состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

После завершения встречи главный тренер немецкого коллектива Эдин Терзич прокомментировал успех своих подопечных:

«Это была заслуженная победа, хорошая командная игра. Мы могли забить больше голов, но и они тоже. Поэтому, с моей точки зрения, результат в порядке. Мы много бежали, но в такой игре это необходимо. Нам нужно заработать себе дорогу на Уэмбли. Все, что нам сейчас нужно, это ничья в ответном матче, но мы также хотим победить на следующей неделе. У нас есть небольшое преимущество и хорошая возможность».

Форвард Боруссии Д Никлас Фулкруг:

«Это была невероятная атмосфера. Всегда кажется, что ты вступаешь в игру с преимуществом 1:0. Но сегодня мы тоже много пострадали. Были моменты, когда они оказывали на нас большое давление. Это неизбежно против такой топ-команды. Сейчас перерыв. Нам еще 90 минут до Уэмбли. Но мы остаемся скромными».

Защитник Боруссии Д Матс Хуммельс:

«Сегодня мы провели топ-игру. Для нас это была очень зрелая игра. Мы помогали друг другу показать высший результат. Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но нам это хорошо удавалось на протяжении долгих отрезков времени. Конечно, мы хотим поехать на «Уэмбли», но вторник в Париже будет еще одним тяжелым. Если вы хотите выйти в финал, вам нужно суметь выстоять в Париже».

Видеообзор матча Боруссия Д – ПСЖ – 1:0

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Боруссия Д).
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Эдин Терзич Никлас Фуллкруг Матс Хуммельс пресс-конференция Боруссия Дортмунд ПСЖ Боруссия Д - ПСЖ Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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