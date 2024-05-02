Луис ЭНРИКЕ: Все знали, что это будет нелегко. Это полуфинал Лиги Чемпионов

1 мая состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

После завершения встречи главный тренер гостей Луис Энрике прокомментировал поражение своих подопечных:

«Это футбол. Иногда это чудесно, а иногда бывает так. Придется проанализировать моменты, созданные обеими командами. Это была сложная игра.

Мы знали, что Усман с его манерой игры сможет справиться с Эмре Джаном. И трое нападающих против трёх защитников, с опорой. Мы хотели заблокировать мяч Фуллкругу.

Все знали, что это будет нелегко. Это полуфинал Лиги Чемпионов. Раздевалка немного расстроена, особенно после того, как дважды попали в штангу. Но наши болельщики подталкивали нас на протяжении всего матча. Мы должны признать, что это исключительный стадион, болельщики которого знают, как поддержать свою команду.

Обе команды создали сегодня много возможностей. Но они забили, а мы нет. Результат отражает то, насколько близка была игра. Это новая ситуация для обеих команд. В последних двух турах их преимуществом была домашняя игра, тогда как у нас все было наоборот. В ответном матче толпа будет на нашей стороне. Конечно, нам придется действовать там более эффективно, чем сегодня.

Конечно, сегодня мы хотели прессинговать, но «Боруссия Д» очень сильна во владении мячом и смогла освободиться перед своими воротами длинной передачей, и Фуллкруг тоже хорошо справился».

Защитник ПСЖ Нуну Мендеш:

«Мы знали, что это будет тяжелый матч. Они играли дома при поддержке своих болельщиков. Мы старались изо всех сил, чтобы победить, но у нас ничего не получилось. В ответном матче мы отдадим все силы.

До конца противостояния осталось 90 минут. Мы сосредоточимся на следующей игре и приложим все усилия, чтобы победить. У нас есть максимальная мотивация, и мы сделаем все возможное, чтобы победить».

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими:

«Мы опечалены результатом. Мы не использовали созданные нами моменты, особенно во втором тайме. Мы знали, что сделает Дортмунд – мяч позади. Нам нужно было помнить об этом. Об этом тренер говорил нам всю неделю.

Дома все будет иначе. С нашими болельщиками, на нашем стадионе все будет совсем по-другому. Я очень доверяю этой команде. Шансы, которые мы создали сегодня, мы исправим на следующей неделе».

Защитник и капитан ПСЖ Маркиньос:

«Это было испытание двух команд, которые любят идти вперед, владеть мячом и прессинговать. Это было физическое испытание. У нас было много моментов, особенно во втором тайме, и их нельзя упускать, если хочешь выйти в финал Лиги чемпионов. Дома нам придется обязательно их использовать.

Здесь всегда сложно играть. Мы знали, какое это будет соревнование. 0:1, мы уже преодолевали это раньше, особенно дома с нашими болельщиками.

Парк де Пренс, наши сторонники. Мы знаем, что можем добиться большего, чем сегодня. Нам просто нужно использовать свои шансы, когда они появляются, и быть более решительными, как в нападении, так и в защите».

Видеообзор матча Боруссия Д – ПСЖ – 1:0