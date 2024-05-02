Не Санчо. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Боруссия Д – ПСЖ

1 мая состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Технические наблюдатели УЕФА признали лучшим игроком поединка защитника «Боруссии Д» Матса Хуммельса:

«Он был великолепен как с мячом, так и без него. Он показал свои качества, опыт и, в частности, свое лидерство», – отметили в УЕФА.

Статистический портал WhoScored наивысшую оценку поставил Джейдону Санчо (8.5). У Хуммельса – 7.4, а автор единственного забитого мяча Никлас Фуллукруг получил 7.5 баллов.

Оценки WhoScored за матч Боруссия Д – ПСЖ – 1:0