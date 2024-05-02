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  4. Не Санчо. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Боруссия Д – ПСЖ
Лига чемпионов
02 мая 2024, 01:47 |
86
0

Не Санчо. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Боруссия Д – ПСЖ

Дортмундский клуб одолел французский коллектив со счетом 1:0 в первой полуфинальной игре

02 мая 2024, 01:47 |
86
0
Не Санчо. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Боруссия Д – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

1 мая состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Технические наблюдатели УЕФА признали лучшим игроком поединка защитника «Боруссии Д» Матса Хуммельса:

«Он был великолепен как с мячом, так и без него. Он показал свои качества, опыт и, в частности, свое лидерство», – отметили в УЕФА.

Статистический портал WhoScored наивысшую оценку поставил Джейдону Санчо (8.5). У Хуммельса – 7.4, а автор единственного забитого мяча Никлас Фуллукруг получил 7.5 баллов.

Оценки WhoScored за матч Боруссия Д – ПСЖ – 1:0

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Матс Хуммельс Джейдон Санчо Никлас Фуллкруг оценки WhoScored лучший игрок Боруссия Дортмунд ПСЖ Боруссия Д - ПСЖ Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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