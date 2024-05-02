Не Санчо. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Боруссия Д – ПСЖ
Дортмундский клуб одолел французский коллектив со счетом 1:0 в первой полуфинальной игре
1 мая состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Технические наблюдатели УЕФА признали лучшим игроком поединка защитника «Боруссии Д» Матса Хуммельса:
«Он был великолепен как с мячом, так и без него. Он показал свои качества, опыт и, в частности, свое лидерство», – отметили в УЕФА.
Статистический портал WhoScored наивысшую оценку поставил Джейдону Санчо (8.5). У Хуммельса – 7.4, а автор единственного забитого мяча Никлас Фуллукруг получил 7.5 баллов.
Оценки WhoScored за матч Боруссия Д – ПСЖ – 1:0
🌟 Hummels 🌟#UCL pic.twitter.com/Yo5tJw9s3X— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2024
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