Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Дортмунд – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Боруссия Д
01.05.2024 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 мая 2024, 01:51 | Обновлено 01 мая 2024, 01:56
146
0

Боруссия Дортмунд – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

01 мая 2024, 01:51 | Обновлено 01 мая 2024, 01:56
146
0
Боруссия Дортмунд – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

1 мая на «Сигнал Идуна Парк» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Боруссия Д – ПСЖ

Боруссия (Дортмунд)

Команда в прошлом сезоне сама упустила долгожданную серебряную салатницу - все испортила ничья в последнем туре. Сейчас же все, на что можно рассчитывать, это четвертое место - гонка за него будет идти вплоть до последнего тура. Но сейчас накал борьбы может упасть. Ведь главная цель была в том, чтобы выиграть последнюю путевку в Лигу чемпионов следующего розыгрыша. А теперь регламент меняется, и Германия с огромной вероятностью получит еще 1 место. А уж в пятерке черно-желтые будут точно. Впрочем, они все еще могут и в Лиге чемпионов добиться успеха. Именно тут подопечные Терзича по-настоящему хороши. Они выиграли группу, в том числе и у французов. А потом, справившись с ПСВ в статусе фаворита (1:1 в Эйндховене, 2:0 дома), немцы удивили в четвертьфинале. Проигрывая 0:2 в Мадриде, они сократили отставание до минимального за счет гола Алле. Дома с Атлетико, наоборот, растеряли преимущество в 2 мяча, но в итоге победили 4:2.

ПСЖ

Клуб давно уже установил доминирование на внутренней арене - за счет катарских инвестиций было собрано состав, что на голову выше всех остальных во Франции. И давно уже ориентируется на успехи в Лиге чемпионов. Вот только пока что нынешний вариант парижан только однажды, при Тухеле, добирался до финала, и все равно проиграл. И когда приглашали Луиса Энрике, ставили перед ним задачу взять Ушастого. И, выиграв уже Суперкубок Франции, оторвавшись ото всех преследователей в Лиге 1, а также выйдя в финал кубка, основные усилия Мбаппе и компания направляли на Лигу чемпионов. Там сравнительно спокойно справились только с Реалом Сосьедад в 1/8 финала. В группе они только по дополнительным показателям выиграли второе место у Милана. А в четвертьфинале дома проиграли Барселоне, и пропустили первыми в Каталонии. Но потом было удаление Араухо, и в большинстве нынешние подопечные Луиса обыграли его бывший клуб 4:1.

Статистика личных встреч

Уже сыграно 6 поединков, и у немцев 1 победа при паре поражений. Даже в этом сезоне, в группе, французы выигрывали дома и оформили ничью в Дортмунде.

Прогноз

GGBET отдает преимущество гостям из Парижа. Но они тоже нестабильны, так что используем ставку тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,76).

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
РОДРИГО: «Мы привыкли к таким матчам. Ничья – хороший результат для Реала»
Гарри КЕЙН: «Если мы завоюем трофей, это будет потрясающий сезон»
АНЧЕЛОТТИ: «Теперь мы должны отдать все силы, чтобы попасть на Уэмбли»
Боруссия Дортмунд ПСЖ Боруссия Д - ПСЖ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Футбол | 30 апреля 2024, 06:30 99
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий

Команда Юрия Вернидуба входит в топ-3, значительно оторвавшись от Днепра-1

Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Футбол | 30 апреля 2024, 19:00 11
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов

Настоящая классика европейского клубного футбола

ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
Хоккей | 30.04.2024, 14:44
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после гола Кейна, дубля Винисиуса
Футбол | 01.05.2024, 01:30
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после гола Кейна, дубля Винисиуса
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после гола Кейна, дубля Винисиуса
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Футбол | 30.04.2024, 18:55
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У него есть перевес». Спарринг-партнер Усика и Фьюри оценил их бой
«У него есть перевес». Спарринг-партнер Усика и Фьюри оценил их бой
29.04.2024, 18:13 5
Бокс
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
29.04.2024, 09:38
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
29.04.2024, 15:45 2
Бокс
Кто для Украины? Определены два финалиста Кубка Азии U-23 и участника ОИ
Кто для Украины? Определены два финалиста Кубка Азии U-23 и участника ОИ
29.04.2024, 22:55
Футбол
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
29.04.2024, 06:32 13
Футбол
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
30.04.2024, 07:44
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
29.04.2024, 10:00 7
Хоккей
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем