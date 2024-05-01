1 мая на «Сигнал Идуна Парк» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Боруссия Д – ПСЖ

Боруссия (Дортмунд)

Команда в прошлом сезоне сама упустила долгожданную серебряную салатницу - все испортила ничья в последнем туре. Сейчас же все, на что можно рассчитывать, это четвертое место - гонка за него будет идти вплоть до последнего тура. Но сейчас накал борьбы может упасть. Ведь главная цель была в том, чтобы выиграть последнюю путевку в Лигу чемпионов следующего розыгрыша. А теперь регламент меняется, и Германия с огромной вероятностью получит еще 1 место. А уж в пятерке черно-желтые будут точно. Впрочем, они все еще могут и в Лиге чемпионов добиться успеха. Именно тут подопечные Терзича по-настоящему хороши. Они выиграли группу, в том числе и у французов. А потом, справившись с ПСВ в статусе фаворита (1:1 в Эйндховене, 2:0 дома), немцы удивили в четвертьфинале. Проигрывая 0:2 в Мадриде, они сократили отставание до минимального за счет гола Алле. Дома с Атлетико, наоборот, растеряли преимущество в 2 мяча, но в итоге победили 4:2.

ПСЖ

Клуб давно уже установил доминирование на внутренней арене - за счет катарских инвестиций было собрано состав, что на голову выше всех остальных во Франции. И давно уже ориентируется на успехи в Лиге чемпионов. Вот только пока что нынешний вариант парижан только однажды, при Тухеле, добирался до финала, и все равно проиграл. И когда приглашали Луиса Энрике, ставили перед ним задачу взять Ушастого. И, выиграв уже Суперкубок Франции, оторвавшись ото всех преследователей в Лиге 1, а также выйдя в финал кубка, основные усилия Мбаппе и компания направляли на Лигу чемпионов. Там сравнительно спокойно справились только с Реалом Сосьедад в 1/8 финала. В группе они только по дополнительным показателям выиграли второе место у Милана. А в четвертьфинале дома проиграли Барселоне, и пропустили первыми в Каталонии. Но потом было удаление Араухо, и в большинстве нынешние подопечные Луиса обыграли его бывший клуб 4:1.

Статистика личных встреч

Уже сыграно 6 поединков, и у немцев 1 победа при паре поражений. Даже в этом сезоне, в группе, французы выигрывали дома и оформили ничью в Дортмунде.

Прогноз

GGBET отдает преимущество гостям из Парижа. Но они тоже нестабильны, так что используем ставку тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,76).