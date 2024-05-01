Боруссия Д

В среду, 1 мая, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором будут играть дортмундская «Боруссия» и ПСЖ, Игра пройдк в Дортмунде (Германия) на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», начало – в 22:00 по Киеву.

Обе команды попали в полуфинал несколько неожиданно, выбив два испанских клуба. Все же в противостоянии «Боруссии» и «Атлетико» фаворитом считались мадридцы, а в матчах «Барселоны» против ПСЖ ожидалось, что полуфиналистами станут каталонцы. Однако команды Терзича и Энрике посрамили скептиков и теперь в очной игре выяснят, кто из них в финале будет противостоять победителю пары «Бавария – «Реал».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Боруссия» – ПСЖ в украинской версии сайта.