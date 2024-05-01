Боруссия Д – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией первого матча полуфинала Лиги чемпионов
В среду, 1 мая, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором будут играть дортмундская «Боруссия» и ПСЖ, Игра пройдк в Дортмунде (Германия) на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», начало – в 22:00 по Киеву.
Обе команды попали в полуфинал несколько неожиданно, выбив два испанских клуба. Все же в противостоянии «Боруссии» и «Атлетико» фаворитом считались мадридцы, а в матчах «Барселоны» против ПСЖ ожидалось, что полуфиналистами станут каталонцы. Однако команды Терзича и Энрике посрамили скептиков и теперь в очной игре выяснят, кто из них в финале будет противостоять победителю пары «Бавария – «Реал».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Боруссия» – ПСЖ в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 30 апреля на Sport.ua
«Реал» сыграл вничью с мюнхенской командой на «Альянц-Арене» со счетом 2:2