Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Боруссия Д
01.05.2024 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 мая 2024, 06:43 | Обновлено 01 мая 2024, 06:44
163
0

Боруссия Д – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого матча полуфинала Лиги чемпионов

01 мая 2024, 06:43 | Обновлено 01 мая 2024, 06:44
163
0
Боруссия Д – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

В среду, 1 мая, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором будут играть дортмундская «Боруссия» и ПСЖ, Игра пройдк в Дортмунде (Германия) на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», начало – в 22:00 по Киеву.

Обе команды попали в полуфинал несколько неожиданно, выбив два испанских клуба. Все же в противостоянии «Боруссии» и «Атлетико» фаворитом считались мадридцы, а в матчах «Барселоны» против ПСЖ ожидалось, что полуфиналистами станут каталонцы. Однако команды Терзича и Энрике посрамили скептиков и теперь в очной игре выяснят, кто из них в финале будет противостоять победителю пары «Бавария – «Реал».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Боруссия» – ПСЖ в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
Йозуа КИММИХ – о противостоянии с Реалом: «Вопрос о победителе открыт»
Лунин прокомментировал топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супершоу в Мюнхене, Шахтер отдал Келси в аренду, разгром китайцев в хоккее
Футбол | 01 мая 2024, 07:15 0
Супершоу в Мюнхене, Шахтер отдал Келси в аренду, разгром китайцев в хоккее
Супершоу в Мюнхене, Шахтер отдал Келси в аренду, разгром китайцев в хоккее

Главные новости за 30 апреля на Sport.ua

Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Футбол | 01 мая 2024, 07:26 0
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды

«Реал» сыграл вничью с мюнхенской командой на «Альянц-Арене» со счетом 2:2

Челси хочет приобрести на позицию Мудрика звездного вингера Манчестер Сити
Футбол | 01.05.2024, 07:02
Челси хочет приобрести на позицию Мудрика звездного вингера Манчестер Сити
Челси хочет приобрести на позицию Мудрика звездного вингера Манчестер Сити
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
Хоккей | 30.04.2024, 14:44
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Футбол | 01.05.2024, 07:22
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
29.04.2024, 10:33 18
Футбол
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30
Футбол
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
29.04.2024, 09:38
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
29.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
30.04.2024, 07:44
Футбол
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
30.04.2024, 06:10 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем