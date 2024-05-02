Боруссия Д – ПСЖ – 1:0. Фуллкруг принес победу. Видео гола и обзор
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1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд победила парижский «ПСЖ» (1:0).
Первый поединок прошел в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
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Единственный гол в матче забил Никлас Фуллкруг на 36-й минуте.
Боруссия Д победила ПСЖ со счетом 1:0, заработав себе фору перед второй игрой.
Ответный матч состоится 7 мая в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.
Лига чемпионов. 1/2 финала
Первый матч, 1 мая, Дортмунд
Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:0
Гол: Никлас Фуллкруг, 36
Видео гола и обзор
ГОЛ! 1:0. Никлас Фуллкруг, 36 мин.
События матча
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