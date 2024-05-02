1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд победила парижский «ПСЖ» (1:0).

Первый поединок прошел в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

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Единственный гол в матче забил Никлас Фуллкруг на 36-й минуте.

Боруссия Д победила ПСЖ со счетом 1:0, заработав себе фору перед второй игрой.

Ответный матч состоится 7 мая в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов. 1/2 финала

Первый матч, 1 мая, Дортмунд

Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:0

Гол: Никлас Фуллкруг, 36

Видео гола и обзор

ГОЛ! 1:0. Никлас Фуллкруг, 36 мин.