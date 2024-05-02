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Лига Чемпионов
Боруссия Д
01.05.2024 22:00 – FT 1 : 0
ПСЖ
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Лига чемпионов
02 мая 2024, 00:50 |
2294
0

Боруссия Д – ПСЖ – 1:0. Фуллкруг принес победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

02 мая 2024, 00:50 |
2294
0
Боруссия Д – ПСЖ – 1:0. Фуллкруг принес победу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд победила парижский «ПСЖ» (1:0).

Первый поединок прошел в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил Никлас Фуллкруг на 36-й минуте.

Боруссия Д победила ПСЖ со счетом 1:0, заработав себе фору перед второй игрой.

Ответный матч состоится 7 мая в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов. 1/2 финала

Первый матч, 1 мая, Дортмунд

Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:0

Гол: Никлас Фуллкруг, 36

Видео гола и обзор

ГОЛ! 1:0. Никлас Фуллкруг, 36 мин.

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ видео голов и обзор Никлас Фуллкруг
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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