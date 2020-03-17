Валенсия сообщила о 35% положительных тестов на коронавирус

Ранее сообщалось о том, что у пяти игроков «Валенсии» был обнаружен коронавирус.

Теперь же в клубе, похоже, началась настоящая эпидемия. «Валенсия» официально сообщила о том, что 35% тестов на коронавирус в клубе оказались положительными. Имена зараженных не сообщаются.

«Все случаи являются бессимптомными, зараженные находятся в своих домах под наблюдением и с необходимыми мерами изоляции. В клубе 35% положительных тестов.

«Валенсия» настаивает на том, чтобы население оставалось в своих домах и строго следовало всем уже опубликованным гигиеническим и профилактическим мерам», - гласит заявление «Валенсии».