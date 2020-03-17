Валенсия сообщила о 35% положительных тестов на коронавирус

В клубе началась настоящая эпидемия

  • 17.03.2020 00:10
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Валенсия сообщила о 35% положительных тестов на коронавирус
© twitter.com/valenciacf

Ранее сообщалось о том, что у пяти игроков «Валенсии» был обнаружен коронавирус.

Теперь же в клубе, похоже, началась настоящая эпидемия. «Валенсия» официально сообщила о том, что 35% тестов на коронавирус в клубе оказались положительными. Имена зараженных не сообщаются.

«Все случаи являются бессимптомными, зараженные находятся в своих домах под наблюдением и с необходимыми мерами изоляции. В клубе 35% положительных тестов.

«Валенсия» настаивает на том, чтобы население оставалось в своих домах и строго следовало всем уже опубликованным гигиеническим и профилактическим мерам», - гласит заявление «Валенсии».

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Источник — ФК Валенсия

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