В Валенсии обнаружено пять случаев заражения коронавирусом

В пресс-службе «Валенсии» сообщили о пяти случаях заражения вирусом COVID-19.
Положительный тест на наличие коронавируса сдали игроки основной команды, а также тренеры. Имена заразившихся не сообщают.
Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у защитника «Валенсии» Эсекиля Гарая.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании по футболу приостановлен.
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Источник — ФК Валенсия
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