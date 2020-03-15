В Ла-Лиге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Эсекиэль Гарай объявил о положительном тесте, хотя чувствует себя при этом хорошо

  • 15.03.2020 13:55
  • 1297 просмотров
  • 2 комментария
В Ла-Лиге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
© ФК Валенсия. Эсекиэль Гарай

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай сообщил о том, что заразился коронавирусом. Об этом Гарай написал в инстаграме.

«Уже понятно, что я плохо начал 2020 год. У меня положительный результат теста на коронавирус, я чувствую себя очень хорошо, и теперь остается только обратить внимание на рекомендации органов здравоохранения, находясь в изоляции», – сказал Гарай.

Отметим, что Гарай стал первым футболистом испанского чемпионата, у которого обнаружили коронавирус.

Коронавирус и спортсмены

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 15.03.2020 14:05
    0
    khatskevich_bog, 15.03.2020 14:00
    сыграл же с Аталантой!
    Кто знает. В Испании уже море заболевших. Болельщики Аталанты привезли или... скорее уже много кто другой. Поздно всрались закрывать границы.
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 15.03.2020 14:00
    -1
    сыграл же с Аталантой!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 15.03.2020 14:05
    0
    khatskevich_bog, 15.03.2020 14:00
    сыграл же с Аталантой!
    Кто знает. В Испании уже море заболевших. Болельщики Аталанты привезли или... скорее уже много кто другой. Поздно всрались закрывать границы.
    Ссылка
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