В Ла-Лиге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай сообщил о том, что заразился коронавирусом. Об этом Гарай написал в инстаграме.

«Уже понятно, что я плохо начал 2020 год. У меня положительный результат теста на коронавирус, я чувствую себя очень хорошо, и теперь остается только обратить внимание на рекомендации органов здравоохранения, находясь в изоляции», – сказал Гарай.

Отметим, что Гарай стал первым футболистом испанского чемпионата, у которого обнаружили коронавирус.

Коронавирус и спортсмены