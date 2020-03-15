В Ла-Лиге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай сообщил о том, что заразился коронавирусом. Об этом Гарай написал в инстаграме.
«Уже понятно, что я плохо начал 2020 год. У меня положительный результат теста на коронавирус, я чувствую себя очень хорошо, и теперь остается только обратить внимание на рекомендации органов здравоохранения, находясь в изоляции», – сказал Гарай.
Отметим, что Гарай стал первым футболистом испанского чемпионата, у которого обнаружили коронавирус.
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Источник — Instagram
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