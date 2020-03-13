ОФИЦИАЛЬНО: Вингер Челси Хадсон-Одои заболел коронавирусом

19-летний вингер лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заболел в результате заражения коронавирусом.
Лондонский клуб объявил, что в связи с этим все сотрудники, контактировавшие с Хадсоном-Одои в последнее время, находятся в изоляции в соответствии с государственными принципами здравоохранения.
Ожидается, что те, кто не имел тесного контакта с Каллумом, вернутся к работе в ближайшие дни. Часть учебного центра будет также закрыта для доступа.
Отметим, что в этом сезоне Хадсон-Одои провел за «Челси» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть ассистов.
«Челси» свой ближайший матч должен был провести в АПЛ 14 марта против «Астон Виллы».
Напомним, ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета подхватил коронавирус.
Источник — ФК Челси
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