ОФИЦИАЛЬНО: Вингер Челси Хадсон-Одои заболел коронавирусом

Заболевание выявлено у еще одного известного футболиста

  • 13.03.2020 05:19
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ОФИЦИАЛЬНО: Вингер Челси Хадсон-Одои заболел коронавирусом
© ФК Челси. Каллум Хадсон-Одои

19-летний вингер лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заболел в результате заражения коронавирусом.

Лондонский клуб объявил, что в связи с этим все сотрудники, контактировавшие с Хадсоном-Одои в последнее время, находятся в изоляции в соответствии с государственными принципами здравоохранения.

Ожидается, что те, кто не имел тесного контакта с Каллумом, вернутся к работе в ближайшие дни. Часть учебного центра будет также закрыта для доступа.

Отметим, что в этом сезоне Хадсон-Одои провел за «Челси» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть ассистов.

«Челси» свой ближайший матч должен был провести в АПЛ 14 марта против «Астон Виллы».

Напомним, ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета подхватил коронавирус.

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Источник — ФК Челси

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