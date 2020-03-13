ОФИЦИАЛЬНО: Микель Артета подхватил коронавирус

У главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты диагностировано заражение коронавирусом COVID-19.

Лондонский клуб объявил, что в связи с этим база закрыта, а все сотрудники, контактировавшие с Артетой в последнее время, находятся в изоляции в соответствии с государственными принципами здравоохранения.

Первая команда «канониров» и тренерский штаб изолированы. Не обойдет стороной карантин и значительное количество сотрудников базы и клубной академии. Последнюю тоже закрыли в качестве меры предосторожности.

Клуб рассчитывает, что те, кто не имел тесного контакта с Артетой, вернутся к работе в ближайшие дни. Клуб проведет глубокую чистку своей базы. Лондонцы заявили, что не смогут сыграть ближайшие матчи в АПЛ и Кубке страны.

Очевидно, матч «Брайтон» – «Арсенал», который должен был состояться в ближайшую субботу, точно будет перенесен.

Напомним, ранее защитник «Ювентуса» Ругани подхватил коронавирус.