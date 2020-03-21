Мальдини и его сын заразились коронавирусом

ФК «Милан» опубликовал заявление, в котором сообщил о том, что технический директор клуба Паоло Мальдини и его сын Даниэль, форвард молодежной команды, сдали положительный тест на коронавирус.
Ранее многолетний капитан «россо-нери» и сборной Италии контактировал с человеком, который заразился коронавирусом, вскоре у Мальдини стали проявляться симптомы. В пятницу он сдал тест, который подтвердил опасения.
На данный момент Паоло и Даниэль уже вторую неделю находятся на карантине и не контактируют с остальными людьми. В изоляции они будут пребывать до полного выздоровления.
Ранее сообщалось, что у Дибалы и его девушки обнаружили коронавирус.
Источник — ФК Милан
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