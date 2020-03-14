Два игрока Фиорентины заразились коронавирусом

Позитивными оказались тесты Патрика Кутроне и Германа Пеццеллы

  • 14.03.2020 13:46
  • 676 просмотров
  • 1 комментарий
Два игрока Фиорентины заразились коронавирусом
© ФК Фиорентина

Два футболиста «Фиорентины» — Патрик Кутроне и Герман Пеццелла — сдали позитивные тесты на коронавирус COVID-19.

Также позитивный тест на наличие коронавируса сдал физиотерапевт итальянского клуба Стефано Даинелли.

Состояние всех зараженных оценивается как хорошее. Они находятся у себя дома во Флоренции.

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Источник — ФК Фиорентина

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.03.2020 14:10
    +1
    То пишите что не обнаружили, то через 5 минут подаете инфу что обнаружили
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.03.2020 14:10
    +1
    То пишите что не обнаружили, то через 5 минут подаете инфу что обнаружили
    Ссылка
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