Два игрока Фиорентины заразились коронавирусом

Два футболиста «Фиорентины» — Патрик Кутроне и Герман Пеццелла — сдали позитивные тесты на коронавирус COVID-19.
Также позитивный тест на наличие коронавируса сдал физиотерапевт итальянского клуба Стефано Даинелли.
Состояние всех зараженных оценивается как хорошее. Они находятся у себя дома во Флоренции.
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Источник — ФК Фиорентина
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