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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 20:36 | Обновлено 04 мая 2024, 20:38
724
0

Виктор СКРИПНИК: Дождались. Первая победа, борьба за выживание продолжается

Наставник оценил свою первую победу с командой

04 мая 2024, 20:36 | Обновлено 04 мая 2024, 20:38
724
0
Виктор СКРИПНИК: Дождались. Первая победа, борьба за выживание продолжается
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Наставник Металлиста 1925 оценил победу со счетом 3:2 в матче УПЛ против Ворсклы. Для харьковчан это первый успех в весенней части сезона и при тренере Викторе Скрипнике.

«Только позитивные эмоции. Наконец дождались этой победы, хотя вся борьба за выживание впереди. Наши соперники выиграли тоже, так что все интересно. Это важная для нас победа. И наконец забили первыми».

«Да и три гола давно не забивали, этим довольны. Но вся борьба за выживание впереди. Сколько не могли выиграть - 12-13 туров? Наконец», – сказал Скрипник.

Команда с 22 очками поднимается на 14-е место в зону переходных матчей.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 Металлист 1925 - Ворскла чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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