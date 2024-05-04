Виктор СКРИПНИК: Дождались. Первая победа, борьба за выживание продолжается
Наставник оценил свою первую победу с командой
Наставник Металлиста 1925 оценил победу со счетом 3:2 в матче УПЛ против Ворсклы. Для харьковчан это первый успех в весенней части сезона и при тренере Викторе Скрипнике.
«Только позитивные эмоции. Наконец дождались этой победы, хотя вся борьба за выживание впереди. Наши соперники выиграли тоже, так что все интересно. Это важная для нас победа. И наконец забили первыми».
«Да и три гола давно не забивали, этим довольны. Но вся борьба за выживание впереди. Сколько не могли выиграть - 12-13 туров? Наконец», – сказал Скрипник.
Команда с 22 очками поднимается на 14-е место в зону переходных матчей.
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