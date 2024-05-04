Футболисты «Шахтера» 3 мая собрались на загородной спортивной базе «Святошин» и начали готовиться ко второму в течение этой недели поединку с «Черноморцем», который состоится в ближайшее воскресенье.

Для начала подопечные Марино Пушича посетили тренажерный зал, где провели активацию, а затем перешли к упражнениям на поле. Сессия стартовала с разминки и работы над позиционным держанием мяча

Далее игравшие в среду занимались по восстановительной программе, а остальные футболисты работали над комбинационными действиями и провели двусторонний матч.

Поединок 27-го тура УПЛ «Шахтер» – «Черноморец» состоится в воскресенье, 5 мая, на киевском стадионе «Левый берег», начало – в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер провел двусторонку, готовясь ко второй игре с Черноморцем