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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 04:32 | Обновлено 04 мая 2024, 04:41
19
0

ВИДЕО. Шахтер провел двусторонку, готовясь ко второй игре с Черноморцем

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04 мая 2024, 04:32 | Обновлено 04 мая 2024, 04:41
19
0
ВИДЕО. Шахтер провел двусторонку, готовясь ко второй игре с Черноморцем
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» 3 мая собрались на загородной спортивной базе «Святошин» и начали готовиться ко второму в течение этой недели поединку с «Черноморцем», который состоится в ближайшее воскресенье.

Для начала подопечные Марино Пушича посетили тренажерный зал, где провели активацию, а затем перешли к упражнениям на поле. Сессия стартовала с разминки и работы над позиционным держанием мяча

Далее игравшие в среду занимались по восстановительной программе, а остальные футболисты работали над комбинационными действиями и провели двусторонний матч.

Поединок 27-го тура УПЛ «Шахтер» – «Черноморец» состоится в воскресенье, 5 мая, на киевском стадионе «Левый берег», начало – в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер провел двусторонку, готовясь ко второй игре с Черноморцем

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Шахтер Донецк Черноморец Одесса Шахтер - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео тренировка двусторонка Марино Пушич
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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