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Чемпионат Нидерландов
Алмере Сити
03.05.2024 21:00 – FT 1 : 1
Херенвен
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Нидерланды
04 мая 2024, 12:43 | Обновлено 04 мая 2024, 13:19
912
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Курьез в Нидерландах. Фаны Роды праздновали выход в элиту, но слишком рано

Гронингем забил на 90+5 минуте, и Рода пока никуда не вышла

04 мая 2024, 12:43 | Обновлено 04 мая 2024, 13:19
912
0
Курьез в Нидерландах. Фаны Роды праздновали выход в элиту, но слишком рано
Twitter. ФК Рода

Курьезный случай произошел в предпоследнем 37-м туре второго дивизиона чемпионата Нидерландов.

Фанаты клуба Рода после победы над Камбуром (2:0) выбежали на поле, чтобы отпраздновать выход в элиту, но, как оказалось, слишком рано.

Гронингем забил гол Телстару на 90+5 минуте (1:1), и Рода пока никуда не вышла. Все решится в последнем туре, где Роде придется на выезде играть как раз с главным конкурентом – Гронингемом..

Напрямую повышаются в классе две команды, а еще 6 клубов сыграют в переходном плей-офф.

Лидеры второго дивизиона: Виллем II (76 очков) – вышел в элиту, Рода (75), Гронингем (72).

В последнем туре как раз между собой сыграют Гронингем и Рода. Хозяевам поля нужна победа, а гостей устроит ничья.

Чемпионат Нидерландов. Второй дивизион

37-й тур, 3 мая

Телстар – Гронингем – 1:1

Голы: Эддашури, З – ван Берген, 90+5

Рода – Камбур – 2:0

Голы: Уайсса, 65, Сейк, 75

Турнирная таблица

Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион

32-й тур, 3 мая

Алмере Сити – Херенвен – 1:1

Голы: Хансен, 47 – Саграуи, 80

Фортуна Ситтард – Гоу Эхед Иглс – 0:0

Турнирная таблица

ВИДЕО. Фаны Роды праздновали выход в элиту, но слишком рано

События матча

90’ +1
Пеер Копмейнерс (Алмере Сити) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Осаме Сахрауи (Херенвен).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Корнелиус Хансен (Алмере Сити).
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чемпионат Нидерландов по футболу Рода Виллем II Гронинген Алмере Сити Херенвен Фортуна Ситтард Гоу Эхед Иглс Камбур курьезы видео
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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