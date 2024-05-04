Курьез в Нидерландах. Фаны Роды праздновали выход в элиту, но слишком рано
Гронингем забил на 90+5 минуте, и Рода пока никуда не вышла
Курьезный случай произошел в предпоследнем 37-м туре второго дивизиона чемпионата Нидерландов.
Фанаты клуба Рода после победы над Камбуром (2:0) выбежали на поле, чтобы отпраздновать выход в элиту, но, как оказалось, слишком рано.
Гронингем забил гол Телстару на 90+5 минуте (1:1), и Рода пока никуда не вышла. Все решится в последнем туре, где Роде придется на выезде играть как раз с главным конкурентом – Гронингемом..
Напрямую повышаются в классе две команды, а еще 6 клубов сыграют в переходном плей-офф.
Лидеры второго дивизиона: Виллем II (76 очков) – вышел в элиту, Рода (75), Гронингем (72).
В последнем туре как раз между собой сыграют Гронингем и Рода. Хозяевам поля нужна победа, а гостей устроит ничья.
Чемпионат Нидерландов. Второй дивизион
37-й тур, 3 мая
Телстар – Гронингем – 1:1
Голы: Эддашури, З – ван Берген, 90+5
Рода – Камбур – 2:0
Голы: Уайсса, 65, Сейк, 75
Турнирная таблица
Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион
32-й тур, 3 мая
Алмере Сити – Херенвен – 1:1
Голы: Хансен, 47 – Саграуи, 80
Фортуна Ситтард – Гоу Эхед Иглс – 0:0
Турнирная таблица
ВИДЕО. Фаны Роды праздновали выход в элиту, но слишком рано
Krankzinnige taferelen: Roda-fans denken dat promotie binnen is en bestormen veld, maar dan blijkt de stadionspeaker een foutje te hebben gemaakt... 🫢#rodcam pic.twitter.com/BmDfhU01gU— ESPN NL (@ESPNnl) May 3, 2024
События матча
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