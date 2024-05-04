Курьез в Нидерландах. Фаны Роды праздновали выход в элиту, но слишком рано

Курьезный случай произошел в предпоследнем 37-м туре второго дивизиона чемпионата Нидерландов.

Фанаты клуба Рода после победы над Камбуром (2:0) выбежали на поле, чтобы отпраздновать выход в элиту, но, как оказалось, слишком рано.

Гронингем забил гол Телстару на 90+5 минуте (1:1), и Рода пока никуда не вышла. Все решится в последнем туре, где Роде придется на выезде играть как раз с главным конкурентом – Гронингемом..

Напрямую повышаются в классе две команды, а еще 6 клубов сыграют в переходном плей-офф.

Лидеры второго дивизиона: Виллем II (76 очков) – вышел в элиту, Рода (75), Гронингем (72).

В последнем туре как раз между собой сыграют Гронингем и Рода. Хозяевам поля нужна победа, а гостей устроит ничья.

Чемпионат Нидерландов. Второй дивизион

37-й тур, 3 мая

Телстар – Гронингем – 1:1

Голы: Эддашури, З – ван Берген, 90+5

Рода – Камбур – 2:0

Голы: Уайсса, 65, Сейк, 75

Турнирная таблица

Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион

32-й тур, 3 мая

Алмере Сити – Херенвен – 1:1

Голы: Хансен, 47 – Саграуи, 80

Фортуна Ситтард – Гоу Эхед Иглс – 0:0

Турнирная таблица

ВИДЕО. Фаны Роды праздновали выход в элиту, но слишком рано