Владелец Олимпиакоса и Ноттингем Фореста заразился коронавирусом

Евангелос Маринакис заявил, что чувствует себя хорошо и принимает все необходимые меры

  • 10.03.2020 16:24
  • 230 просмотров
  • 0 комментариев
Владелец Олимпиакоса и Ноттингем Фореста заразился коронавирусом
© Instagram. Евангелос Маринакис

52-летний греческий бизнесмен Евангелос Маринакис, являющийся владельцем футбольных клубов «Олимпиакос» и «Ноттингем Форест», заявил, что он заразился коронавирусом.

«Недавний вирус «посетил» меня, и я обязан сообщить об этом публике. Я хорошо себя чувствую, принимаю все необходимые меры и выполняю все врачебные инструкции. Рекомендую всем поступать так же. Желаю всем скорейшего выздоровления», — написал Маринакис в Instagram.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавируса матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер» пройдет без зрителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Marinakis #HealthStatement #Message

Публикация от Evangelos Marinakis (@evangelos.marinakis)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности