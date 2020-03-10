Владелец Олимпиакоса и Ноттингем Фореста заразился коронавирусом

52-летний греческий бизнесмен Евангелос Маринакис, являющийся владельцем футбольных клубов «Олимпиакос» и «Ноттингем Форест», заявил, что он заразился коронавирусом.

«Недавний вирус «посетил» меня, и я обязан сообщить об этом публике. Я хорошо себя чувствую, принимаю все необходимые меры и выполняю все врачебные инструкции. Рекомендую всем поступать так же. Желаю всем скорейшего выздоровления», — написал Маринакис в Instagram.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавируса матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер» пройдет без зрителей.