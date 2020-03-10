ОФИЦИАЛЬНО. Поединок Вольфсбург — Шахтер пройдет без зрителей

В этом виноват коронавирус

  • 10.03.2020 15:11
  • 3181 просмотр
  • 34 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Поединок Вольфсбург — Шахтер пройдет без зрителей
© ФК Вольфсбург

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер», который должен состояться в Германии в четверг, 12-го марта, пройдет без зрителей.

Такое решение принято из-за угрозы распространения коронавируса.

Официальный сайт немецкого клуба сообщает, что решение о проведении игры без зрителей принято на основании рекомендаций Федерального министерства здравоохранения Германии. Средства от приобретения билетов будут возвращены болельщикам.

Ответный поединок «Шахтер» — «Вольфсбург» должен состояться в Харькове в четверг, 19-го марта. Билеты на него пока что находятся в свободной продаже.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч Польша — Украина, который состоится в Хожуве 31-го марта, также пройдет без зрителей.

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Источник — ФК Вольфсбург

(9 голосов)

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Комментарии
    HAMmerTIME
      HAMmerTIME, 10.03.2020 16:37
    0
    Alan Wake, 10.03.2020 16:28
    Ааа, это ты. Ну извини Интересно, как ты организуешь на всей планете температуру воздуха выше 25 градусов? Когда в северном полушарии лето, в южном зима и наоборот. Минутка географии для экспертов по вирусу.
    Ты думаешь, что в Бразилии или в Австралии и других южных странах зимой снег??))) ...Тут по ходу известно кто дурачёк)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.03.2020 16:36
    -1
    хм, ну для шахты это относительный +
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.03.2020 16:35
    0
    Trasher311987, 10.03.2020 16:23
    Вопрос к вам почему нет Короновируса в Исламабаде, Дохе, Эмиратах, Египте.
    Логику включите
    В Египте вирус свирепствует по-полной. В Израиле уже около 60-ти зараженных. В Саудовской Аравии тоже дела плохи. В Пакистане тоже зафиксировали короновирус, но и-за слабой медицины большинство зараженных не выявлены.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 10.03.2020 16:35
    -1
    Надеюсь, в Украине тоже не будет зрителей.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:34
    0
    Alan Wake, 10.03.2020 16:28
    Ааа, это ты. Ну извини Интересно, как ты организуешь на всей планете температуру воздуха выше 25 градусов? Когда в северном полушарии лето, в южном зима и наоборот. Минутка географии для экспертов по вирусу.
    Исламабад это столица Пакистана одна из самых жарких столиц в мире.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:32
    +1
    Alan Wake, 10.03.2020 16:28
    Ааа, это ты. Ну извини Интересно, как ты организуешь на всей планете температуру воздуха выше 25 градусов? Когда в северном полушарии лето, в южном зима и наоборот. Минутка географии для экспертов по вирусу.
    Зря ты ко мне обратился.
    А теперь берём глобус. И видим о боги.
    Что линия которая делит южное полушарие и северное называется - Экватор.
    Чем ближе к экватору тем среднегодовая температура зимой и летом теплее.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 10.03.2020 16:30
    0
    Эх, ещё бы и без Вольфсбурга.
    Где Хоттабыч?
    Ссылка
    Alan Wake
    online
      Alan Wake, 10.03.2020 16:28
    -1
    Trasher311987, 10.03.2020 16:22
    Ну ты умничай но не переумничай.
    36.6 температура тела.
    25 градусов это температура воздуха.
    Это разные вещи.
    Ааа, это ты. Ну извини Интересно, как ты организуешь на всей планете температуру воздуха выше 25 градусов? Когда в северном полушарии лето, в южном зима и наоборот. Минутка географии для экспертов по вирусу.
    Ссылка
    HAMmerTIME
      HAMmerTIME, 10.03.2020 16:28
    +1
    Trasher311987, 10.03.2020 16:23
    Вопрос к вам почему нет Короновируса в Исламабаде, Дохе, Эмиратах, Египте.
    Логику включите
    Это не важно. Важно то, что там где он есть, то с лёгкостью вылечивается у нормальных людей с нормальным иммунитетом.
    Ссылка
    HAMmerTIME
      HAMmerTIME, 10.03.2020 16:25
    0
    Alan Wake, 10.03.2020 16:18
    Это какой-то дурачок, не видит дальше своего носа, но пытается показаться очень сведущим в вопросе. Другой дурачок тут писал где-то что вирус гибнет при температуре 25 градусов и скоро все будет зашибись. Че ж он в теле человека не гибнет при 36,6?
    Это как раз ты дурачёк. Это много кто из врачей говорил, что когда будет тепло, то все забудут про вирус. Такие как ты уже заготовили вещи в бункер. Дурачки слушают паникёров, а умные люди - врачей!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:25
    0
    AK_228, 10.03.2020 16:20
    мне от них ничего не нужно, им от меня тоже... ну кроме общения)) просто рад, что есть такие люди, так сказать предприимчивые...
    Та понятно.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:23
    0
    HAMmerTIME, 10.03.2020 16:17
    Так доктора и говорят, что умирают только старики, а остальные вылечиваются. И как раз доктора говорят, что это искусственная паника. Я как раз и докторов слушаю.
    Вопрос к вам почему нет Короновируса в Исламабаде, Дохе, Эмиратах, Египте.
    Логику включите
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.03.2020 16:22
    +1
    Без зрителей Шахтёру возможно полегче будет играть
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:22
    0
    Alan Wake, 10.03.2020 16:18
    Это какой-то дурачок, не видит дальше своего носа, но пытается показаться очень сведущим в вопросе. Другой дурачок тут писал где-то что вирус гибнет при температуре 25 градусов и скоро все будет зашибись. Че ж он в теле человека не гибнет при 36,6?
    Ну ты умничай но не переумничай.
    36.6 температура тела.
    25 градусов это температура воздуха.
    Это разные вещи.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 10.03.2020 16:20
    0
    Trasher311987, 10.03.2020 16:15
    Наверное уже они тебе ближние знакомые)))
    мне от них ничего не нужно, им от меня тоже... ну кроме общения)) просто рад, что есть такие люди, так сказать предприимчивые...
    Ссылка
    Alan Wake
    online
      Alan Wake, 10.03.2020 16:18
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 16:09
    Мы этот бред от тебя уже слышали вчера, может хватит его писать? Если бы всё было как ты говоришь, никто бы не отменял матчи и не запрещал посещать массовые мероприятия. Ведь организаторы и все остальные теряют огромное бабло, это во первых, а во вторых, и это главное, каждый день сотни людей умирают от короновируса, поэтому понапрасну никто бы шухер не поднимал. Или ты считаешь себе умнее докторов и тех кто занимается проблемой короновируса?
    Это какой-то дурачок, не видит дальше своего носа, но пытается показаться очень сведущим в вопросе. Другой дурачок тут писал где-то что вирус гибнет при температуре 25 градусов и скоро все будет зашибись. Че ж он в теле человека не гибнет при 36,6?
    Ссылка
    HAMmerTIME
      HAMmerTIME, 10.03.2020 16:17
    -1
    © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 16:09
    Мы этот бред от тебя уже слышали вчера, может хватит его писать? Если бы всё было как ты говоришь, никто бы не отменял матчи и не запрещал посещать массовые мероприятия. Ведь организаторы и все остальные теряют огромное бабло, это во первых, а во вторых, и это главное, каждый день сотни людей умирают от короновируса, поэтому понапрасну никто бы шухер не поднимал. Или ты считаешь себе умнее докторов и тех кто занимается проблемой короновируса?
    Так доктора и говорят, что умирают только старики, а остальные вылечиваются. И как раз доктора говорят, что это искусственная паника. Я как раз и докторов слушаю.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:15
    0
    AK_228, 10.03.2020 16:12
    сто %, мои дальние знакомые из Харькова, сделали поставку в Китай 16 млн. масок по 2 грн. за штуку, себестоимость каждой маски 70 копеек.... бац , и ты в дамках
    Наверное уже они тебе ближние знакомые)))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 10.03.2020 16:12
    +2
    Trasher311987, 10.03.2020 16:03
    Как это никому, люди на одних масках заработали уже
    сто %, мои дальние знакомые из Харькова, сделали поставку в Китай 16 млн. масок по 2 грн. за штуку, себестоимость каждой маски 70 копеек.... бац , и ты в дамках
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:09
    0
    AK_228, 10.03.2020 16:08
    все мировые компании теряют прибыль.... Джефф Безос за неделю потерял 14 млрд.$.... какая там уефа
    О тож.
    Ссылка
    Alan Wake
    online
      Alan Wake, 10.03.2020 16:05
    +3
    HAMmerTIME, 10.03.2020 15:58
    Человечество с каждым годом становится всё тупее и тупее. Скоро из-за насморка будут все в бункеры прятаться. 100 миллионов раз дебилам говорят, что умирают только старики и люди со слабым иммунитетом, а остальные ВСЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ!!! Абсолютно все! Но кому-то выгодно поднимать панику. Так же развели дебилов со свинячим и куринным гриппом.
    А ты типа самый острый среди всех, ловко раскусил этот развод
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 10.03.2020 15:31
    +3
    это определенно плюс!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 10.03.2020 16:12
    +2
    Trasher311987, 10.03.2020 16:03
    Как это никому, люди на одних масках заработали уже
    сто %, мои дальние знакомые из Харькова, сделали поставку в Китай 16 млн. масок по 2 грн. за штуку, себестоимость каждой маски 70 копеек.... бац , и ты в дамках
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 15:58
    +2
    Без болельщиков это не футбол, но в этом есть и свои плюсы. Шансы Шахтера на победу возрастают, потому как Вольфсбург лишён поддержки родных трибун. При пустых трибунах, немцы не будут особо жопу рвать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:32
    +1
    Alan Wake, 10.03.2020 16:28
    Ааа, это ты. Ну извини Интересно, как ты организуешь на всей планете температуру воздуха выше 25 градусов? Когда в северном полушарии лето, в южном зима и наоборот. Минутка географии для экспертов по вирусу.
    Зря ты ко мне обратился.
    А теперь берём глобус. И видим о боги.
    Что линия которая делит южное полушарие и северное называется - Экватор.
    Чем ближе к экватору тем среднегодовая температура зимой и летом теплее.
    Ссылка
    HAMmerTIME
      HAMmerTIME, 10.03.2020 16:28
    +1
    Trasher311987, 10.03.2020 16:23
    Вопрос к вам почему нет Короновируса в Исламабаде, Дохе, Эмиратах, Египте.
    Логику включите
    Это не важно. Важно то, что там где он есть, то с лёгкостью вылечивается у нормальных людей с нормальным иммунитетом.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.03.2020 16:22
    +1
    Без зрителей Шахтёру возможно полегче будет играть
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 16:09
    +1
    HAMmerTIME, 10.03.2020 15:58
    Человечество с каждым годом становится всё тупее и тупее. Скоро из-за насморка будут все в бункеры прятаться. 100 миллионов раз дебилам говорят, что умирают только старики и люди со слабым иммунитетом, а остальные ВСЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ!!! Абсолютно все! Но кому-то выгодно поднимать панику. Так же развели дебилов со свинячим и куринным гриппом.
    Мы этот бред от тебя уже слышали вчера, может хватит его писать? Если бы всё было как ты говоришь, никто бы не отменял матчи и не запрещал посещать массовые мероприятия. Ведь организаторы и все остальные теряют огромное бабло, это во первых, а во вторых, и это главное, каждый день сотни людей умирают от короновируса, поэтому понапрасну никто бы шухер не поднимал. Или ты считаешь себе умнее докторов и тех кто занимается проблемой короновируса?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 10.03.2020 16:08
    +1
    Trasher311987, 10.03.2020 16:02
    Та читаешь и офигиваешь. Там чемп Италии все. Там практически все без зрителей.
    Там пишут письма Чеферину о переносе на год Евро.
    Олимпиада тоже под угрозой.
    Представляешь сколько денег может потерять УЕФА?
    все мировые компании теряют прибыль.... Джефф Безос за неделю потерял 14 млрд.$.... какая там уефа
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 15:55
    +1
    BROOKS, 10.03.2020 15:49
    Будем надеятся что у них всё выйдет!
    Ну и ждем хейтеров тут)
    Та тут не хейтеров надо ждать а удачу. Потому что второй матч в Харькове вообще зависнет в воздухе.
    Все федерации шлют письма о переносе Евро на 1 год.
    Как то не до футбола всем.
    Ссылка
    HAMmerTIME
      HAMmerTIME, 10.03.2020 16:37
    0
    Alan Wake, 10.03.2020 16:28
    Ааа, это ты. Ну извини Интересно, как ты организуешь на всей планете температуру воздуха выше 25 градусов? Когда в северном полушарии лето, в южном зима и наоборот. Минутка географии для экспертов по вирусу.
    Ты думаешь, что в Бразилии или в Австралии и других южных странах зимой снег??))) ...Тут по ходу известно кто дурачёк)))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.03.2020 16:35
    0
    Trasher311987, 10.03.2020 16:23
    Вопрос к вам почему нет Короновируса в Исламабаде, Дохе, Эмиратах, Египте.
    Логику включите
    В Египте вирус свирепствует по-полной. В Израиле уже около 60-ти зараженных. В Саудовской Аравии тоже дела плохи. В Пакистане тоже зафиксировали короновирус, но и-за слабой медицины большинство зараженных не выявлены.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:34
    0
    Alan Wake, 10.03.2020 16:28
    Ааа, это ты. Ну извини Интересно, как ты организуешь на всей планете температуру воздуха выше 25 градусов? Когда в северном полушарии лето, в южном зима и наоборот. Минутка географии для экспертов по вирусу.
    Исламабад это столица Пакистана одна из самых жарких столиц в мире.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 10.03.2020 16:30
    0
    Эх, ещё бы и без Вольфсбурга.
    Где Хоттабыч?
    Ссылка
    HAMmerTIME
      HAMmerTIME, 10.03.2020 16:25
    0
    Alan Wake, 10.03.2020 16:18
    Это какой-то дурачок, не видит дальше своего носа, но пытается показаться очень сведущим в вопросе. Другой дурачок тут писал где-то что вирус гибнет при температуре 25 градусов и скоро все будет зашибись. Че ж он в теле человека не гибнет при 36,6?
    Это как раз ты дурачёк. Это много кто из врачей говорил, что когда будет тепло, то все забудут про вирус. Такие как ты уже заготовили вещи в бункер. Дурачки слушают паникёров, а умные люди - врачей!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:25
    0
    AK_228, 10.03.2020 16:20
    мне от них ничего не нужно, им от меня тоже... ну кроме общения)) просто рад, что есть такие люди, так сказать предприимчивые...
    Та понятно.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:23
    0
    HAMmerTIME, 10.03.2020 16:17
    Так доктора и говорят, что умирают только старики, а остальные вылечиваются. И как раз доктора говорят, что это искусственная паника. Я как раз и докторов слушаю.
    Вопрос к вам почему нет Короновируса в Исламабаде, Дохе, Эмиратах, Египте.
    Логику включите
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 16:22
    0
    Alan Wake, 10.03.2020 16:18
    Это какой-то дурачок, не видит дальше своего носа, но пытается показаться очень сведущим в вопросе. Другой дурачок тут писал где-то что вирус гибнет при температуре 25 градусов и скоро все будет зашибись. Че ж он в теле человека не гибнет при 36,6?
    Ну ты умничай но не переумничай.
    36.6 температура тела.
    25 градусов это температура воздуха.
    Это разные вещи.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 10.03.2020 16:20
    0
    Trasher311987, 10.03.2020 16:15
    Наверное уже они тебе ближние знакомые)))
    мне от них ничего не нужно, им от меня тоже... ну кроме общения)) просто рад, что есть такие люди, так сказать предприимчивые...
    Ссылка
    Alan Wake
    online
      Alan Wake, 10.03.2020 16:18
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 16:09
    Мы этот бред от тебя уже слышали вчера, может хватит его писать? Если бы всё было как ты говоришь, никто бы не отменял матчи и не запрещал посещать массовые мероприятия. Ведь организаторы и все остальные теряют огромное бабло, это во первых, а во вторых, и это главное, каждый день сотни людей умирают от короновируса, поэтому понапрасну никто бы шухер не поднимал. Или ты считаешь себе умнее докторов и тех кто занимается проблемой короновируса?
    Это какой-то дурачок, не видит дальше своего носа, но пытается показаться очень сведущим в вопросе. Другой дурачок тут писал где-то что вирус гибнет при температуре 25 градусов и скоро все будет зашибись. Че ж он в теле человека не гибнет при 36,6?
    Ссылка
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