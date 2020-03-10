ОФИЦИАЛЬНО. Поединок Вольфсбург — Шахтер пройдет без зрителей

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер», который должен состояться в Германии в четверг, 12-го марта, пройдет без зрителей.
Такое решение принято из-за угрозы распространения коронавируса.
Официальный сайт немецкого клуба сообщает, что решение о проведении игры без зрителей принято на основании рекомендаций Федерального министерства здравоохранения Германии. Средства от приобретения билетов будут возвращены болельщикам.
Ответный поединок «Шахтер» — «Вольфсбург» должен состояться в Харькове в четверг, 19-го марта. Билеты на него пока что находятся в свободной продаже.
Ранее сообщалось, что товарищеский матч Польша — Украина, который состоится в Хожуве 31-го марта, также пройдет без зрителей.
Источник — ФК Вольфсбург
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А теперь берём глобус. И видим о боги.
Что линия которая делит южное полушарие и северное называется - Экватор.
Чем ближе к экватору тем среднегодовая температура зимой и летом теплее.
Где Хоттабыч?
36.6 температура тела.
25 градусов это температура воздуха.
Это разные вещи.
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36.6 температура тела.
25 градусов это температура воздуха.
Это разные вещи.
А теперь берём глобус. И видим о боги.
Что линия которая делит южное полушарие и северное называется - Экватор.
Чем ближе к экватору тем среднегодовая температура зимой и летом теплее.
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Там пишут письма Чеферину о переносе на год Евро.
Олимпиада тоже под угрозой.
Представляешь сколько денег может потерять УЕФА?
Ну и ждем хейтеров тут)
Все федерации шлют письма о переносе Евро на 1 год.
Как то не до футбола всем.
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Где Хоттабыч?
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36.6 температура тела.
25 градусов это температура воздуха.
Это разные вещи.
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