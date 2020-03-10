Матч Польша - Украина пройдет без болельщиков

Власти принимают меры для борьбы с коронавирусом

  • 10.03.2020 14:13
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Матч Польша - Украина пройдет без болельщиков
© wyborcza.pl

Власти Польши во вторник объявили о введении ряда мер для борьбы с распространением коронавируса, сообщает издание wyborcza.pl. В том числе отменены массовые собрания и мероприятия.

Сообщается, что контрольный матч Польша - Украина 31-го марта состоится, однако пройдет без болельщиков и будет показан по ТВ.

Подробности ситуации польское правительство обещает сообщить в ближайшее время. В стране подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом.

Вероятно, без зрителей пройдет и контрольный матч Франция - Украина.

 

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