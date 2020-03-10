Матч Польша - Украина пройдет без болельщиков

Власти Польши во вторник объявили о введении ряда мер для борьбы с распространением коронавируса, сообщает издание wyborcza.pl. В том числе отменены массовые собрания и мероприятия.
Сообщается, что контрольный матч Польша - Украина 31-го марта состоится, однако пройдет без болельщиков и будет показан по ТВ.
Подробности ситуации польское правительство обещает сообщить в ближайшее время. В стране подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом.
Вероятно, без зрителей пройдет и контрольный матч Франция - Украина.
Mecze POL-FIN we Wrocławiu i POL-UKR w Chorzowie odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane w telewizji ( TVP1 ).— Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) March 10, 2020
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