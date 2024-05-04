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  4. У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
Германия
04 мая 2024, 04:20 |
246
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У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?

«Бенфика» с 1963 по 1965 год не проигрывала на протяжении 48 матчей

04 мая 2024, 04:20 |
246
0
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Леверкузенский «Байер» проводит феноменальный сезон 2023/24.

Подопечные Хаби Алонсо, помимо досрочно победы в Бундеслиге, полуфинала Лиги Европы и финала Кубка Германии, ни разу не проиграли в текущей кампании. «Неверкузен» не уступил ни в одном поединке из 47!

Однако такая беспроигрышная серия не является лучшей в истории футбола. Рекорд принадлежит португальской «Бенфики», которая в период с 1963 по 1965 год не проигрывала на протяжении 48 матчей.

Таким образом, «фармацевтам» осталось не проиграть всего в 2 встречах, чтобы надолго, а то и навсегда вписать свое имя в историю.

5 мая «Байер» сыграет на выезде против «Айнтрахта» из Франкфурта в матче 32-го тура Бундеслиги, а 9 мая дома проведет ответный поединок 1/2 финала ЛЕ против «Ромы».

Топ-10 самых длинных беспроигрышных серий в истории футбола:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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