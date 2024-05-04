У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
«Бенфика» с 1963 по 1965 год не проигрывала на протяжении 48 матчей
Леверкузенский «Байер» проводит феноменальный сезон 2023/24.
Подопечные Хаби Алонсо, помимо досрочно победы в Бундеслиге, полуфинала Лиги Европы и финала Кубка Германии, ни разу не проиграли в текущей кампании. «Неверкузен» не уступил ни в одном поединке из 47!
Однако такая беспроигрышная серия не является лучшей в истории футбола. Рекорд принадлежит португальской «Бенфики», которая в период с 1963 по 1965 год не проигрывала на протяжении 48 матчей.
Таким образом, «фармацевтам» осталось не проиграть всего в 2 встречах, чтобы надолго, а то и навсегда вписать свое имя в историю.
5 мая «Байер» сыграет на выезде против «Айнтрахта» из Франкфурта в матче 32-го тура Бундеслиги, а 9 мая дома проведет ответный поединок 1/2 финала ЛЕ против «Ромы».
Топ-10 самых длинных беспроигрышных серий в истории футбола:
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