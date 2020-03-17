Известный тренер Жорже Жезус заболел коронавирусом

Бразильский клуб «Фламенго» объявил, что первый тест на коронавирус наставника Жорже Жезуса показал позитивный результат.
Однако в клубе рассчитывают, что второй тест все же покажет отрицательный результат. Медслужба «Фла» не уверена, что первый тест был проведен правильно.
Президент клуба, тренер, а также игроки команды отправлены в карантин.
Бразилия одной из последних отменила матчи своего чемпионата. На 16-е марта в стране зафиксированы 234 случая коронавируса.
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Источник — As.com
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