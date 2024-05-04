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Польша
04 мая 2024, 21:05 | Обновлено 04 мая 2024, 21:07
885
1

Добавил к голу. Довбик сделал ассист в матче с Барселоной

Шестая результативная передача в сезоне Ла Лиги

04 мая 2024, 21:05 | Обновлено 04 мая 2024, 21:07
885
1
Добавил к голу. Довбик сделал ассист в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче чемпионата Испании форвард «Жироны» Артем Довбик сделал результативную передачу и помог партнеру сделать счет 2:2 в игре против «Барселоны».

Ранее в матче Довбик забил свой 20-й гол в сезоне Ла Лиги, а этот ассист стал для украинца шестым в чемпионате.

Артем идет лидером в гонке лучших бомбардиров.

У Виктора Цыганкова на этот момент 6 голов и 4 результативные передачи в чемпионате.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Жирона - Барселона
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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