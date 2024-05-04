Польша04 мая 2024, 21:05 | Обновлено 04 мая 2024, 21:07
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Добавил к голу. Довбик сделал ассист в матче с Барселоной
Шестая результативная передача в сезоне Ла Лиги
04 мая 2024, 21:05 | Обновлено 04 мая 2024, 21:07
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В матче чемпионата Испании форвард «Жироны» Артем Довбик сделал результативную передачу и помог партнеру сделать счет 2:2 в игре против «Барселоны».
Ранее в матче Довбик забил свой 20-й гол в сезоне Ла Лиги, а этот ассист стал для украинца шестым в чемпионате.
Артем идет лидером в гонке лучших бомбардиров.
У Виктора Цыганкова на этот момент 6 голов и 4 результативные передачи в чемпионате.
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