Добавил к голу. Довбик сделал ассист в матче с Барселоной

В матче чемпионата Испании форвард «Жироны» Артем Довбик сделал результативную передачу и помог партнеру сделать счет 2:2 в игре против «Барселоны».

Ранее в матче Довбик забил свой 20-й гол в сезоне Ла Лиги, а этот ассист стал для украинца шестым в чемпионате.

Артем идет лидером в гонке лучших бомбардиров.

У Виктора Цыганкова на этот момент 6 голов и 4 результативные передачи в чемпионате.