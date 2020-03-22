У Феллаини обнаружили коронавирус

Бельгийский полузащитник «Шаньдун Лунен» Маруан Феллаини заразился коронавирусом.
Футболист помещен в инфекционную больницу, где будет лечиться.
Ранее коронавирус обнаружили у форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Коронавирус и футболисты. Заражены Артета, Гарай и другие (обновляется)
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Источник — Goal.com
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