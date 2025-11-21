Жребий для Украины, интерес к Батагову, Фернандиньо завершил, что там на КД

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 20 ноября.

1А. Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ

В швейцарском Цюрихе определен путь сине-желтых в марте

1B. Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка

2A. Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026

Эксперты оценивают шансы команды Реброва как 42.6% вероятности

2B. Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?

Вспомним все матчи украинской сборной против шведов

2С. ВИДЕО. Дубль Шевченко и гол Довбика на 120+1. Как Украина Швеции забивала

Ранее украинцы дважды играли со шведами в официальных матчах и дважды побеждали

3А. ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной

Президент УАФ дал короткий комментарий

3B. Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины

Авторитетный наставник считает, что «сине-желтым» попал самый сложный оппонент из всех возможных

3С. Легендарный полузащитник сборной Украины: «У шведов сильна атака»

Руслан Ротань дал свой комментарий по жеребьевке плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026

3D. «В марте все изменится». Михайленко – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что «сине-желтым» попался очень сильный противник

4. Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2025

Италия сыграет против Бельгии, Испания поборется против Германии

5A. Чемпион Италии предложил около 15 млн евро за футболиста сборной Украины

Арсений Батагов может перейти из «Трабзонспора» в «Наполи» во время трансферного окна

5B. Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение

Лондонский «Тоттенхэм» надеется переманить украинца

5C. Экс-тренер Шахтера хочет купить в европейский клуб трех украинцев

У Йовичевича амбициозные планы по построению «Видзева»

6. Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

28 ноября команды узнают своих соперников

7. Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры

Фернандиньо повесил бутсы на гвоздь

8А. «Дата и соперник согласованы». Украинец Амосов проведет первый бой в UFC

Бывший чемпион Bellator договорился о сотрудничестве с сильнейшей лигой мира

8B. Все решил тай-брейк. Украинки уступили лидерам в 1/8 финала ЧМ

Лазаренко и Романюк встретились с бразильянками в 1/8 финала мирового первенства

9. Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция

Поединок может пройти в Варшаве

10. Не волшебник Поттер, дуэт на 200 млн и приятные для нас воспоминания

Обозреватель Sport.ua знакомит со Швецией – соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф ЧМ-2026