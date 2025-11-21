Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-тренер Шахтера хочет купить в европейский клуб трех украинцев
21 ноября 2025, 00:05
Экс-тренер Шахтера хочет купить в европейский клуб трех украинцев

У Йовичевича амбициозные планы по построению «Видзева»

Экс-тренер Шахтера хочет купить в европейский клуб трех украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Йовичевич

Хорватский наставник «Видзева» Игорь Йовичевич рассматривает возможность существенного усиления состава, планируя пригласить сразу четырех исполнителей из украинской Премьер-лиги.

По данным «Футбол 24», в сфере интересов польского клуба находятся нападающий ЛНЗ Проспер Оби, форвард донецкого «Шахтера» Марьян Швед, защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик и полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб.

Соглашение между Йовичивичем и «Видзевом» рассчитано до лета 2027 года. Ранее специалист работал в болгарском «Лудогорце», где ему удалось завоевать титул чемпиона страны. Украинским поклонникам футбола тренер хорошо известен благодаря своей работе с «Шахтером», «Карпатами» и «Днепром-1».

трансферы УПЛ Игор Йовичевич Видзев Лодзь Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Рух Львов Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Марьян Швед Богдан Слюбик
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Gargantua
по Шведу зарплату не потянут. По Оба отступные не потянут. А Твердохлиба и Слюбика могут купить. По Слюбику Гриша уже наверняка попустился. 
