Экс-тренер Шахтера хочет купить в европейский клуб трех украинцев
У Йовичевича амбициозные планы по построению «Видзева»
Хорватский наставник «Видзева» Игорь Йовичевич рассматривает возможность существенного усиления состава, планируя пригласить сразу четырех исполнителей из украинской Премьер-лиги.
По данным «Футбол 24», в сфере интересов польского клуба находятся нападающий ЛНЗ Проспер Оби, форвард донецкого «Шахтера» Марьян Швед, защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик и полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб.
Соглашение между Йовичивичем и «Видзевом» рассчитано до лета 2027 года. Ранее специалист работал в болгарском «Лудогорце», где ему удалось завоевать титул чемпиона страны. Украинским поклонникам футбола тренер хорошо известен благодаря своей работе с «Шахтером», «Карпатами» и «Днепром-1».
