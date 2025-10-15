ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Йовичевич нашел новый клуб после Лудогорца

51-летний хорватский специалист Игор Йовичевич стал главным тренером польской команды Видзев.

Контракт между сторонами подписан до конца июня 2027 года. При выполнении определенных условий Видзев может продлить соглашение еще на один сезон. Йовичевич приступит к работе с командой 16 октября и будет ею руководить в следующем матче против Радомяка из города Радома (17.10.2025).

Вместе с Йовичевичем к ФК Видзев присоединяются два его помощника: украинцы Юрий Беньо и Андрей Ханас, а также испанский коуч по физической подготовке Хавьер Лобо. Все они работали вместе с Йовичевичем в донецком Шахтере и болгарском Лудогорце.

С 2020 по 2022 гол Иовичевич был наставником команды Днепр-1, а в сезоне 2022/23 руководил донецким Шахтером и выиграл трофей УПЛ. После карьеры в Украине Игор тренировал саудовский Аль-Раед (2023–2024) и болгарский Лудогорец (2024–2025).

Видзев в таблице высшего дивизиона Польши занимает 11-е место по итогам 11 туров с 13 очками.