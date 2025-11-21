Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2025

На финальной части Кубка Дэвиса 2025, которая проходит в Болонье, определены пары 1/2 финала.

Действующий чемпион Италия сыграет против Бельгии, а Испания поборется со сборной Германии.

В четвертьфинальных противостояниях Италия прошла Австрию, Бельгия выбила Францию, Испания одолела Чехию, а Германия вырвала победу у Аргентины.

21 ноября в Болонье сойдутся итальянцы и бельгийцы, а 22 числа – испанцы и немцы. Финал запланирован на воскресенье, 23 ноября.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Италия – Австрия – 2:0

– Австрия – 2:0 Франция – Бельгия – 0:2

Нижняя часть сетки

Испания – Чехия – 2:1

– Чехия – 2:1 Аргентина – Германия – 1:2

