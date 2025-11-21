Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2025
Италия сыграет против Бельгии, Испания поборется против Германии
На финальной части Кубка Дэвиса 2025, которая проходит в Болонье, определены пары 1/2 финала.
Действующий чемпион Италия сыграет против Бельгии, а Испания поборется со сборной Германии.
В четвертьфинальных противостояниях Италия прошла Австрию, Бельгия выбила Францию, Испания одолела Чехию, а Германия вырвала победу у Аргентины.
21 ноября в Болонье сойдутся итальянцы и бельгийцы, а 22 числа – испанцы и немцы. Финал запланирован на воскресенье, 23 ноября.
Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Нижняя часть сетки
Кубок Дэвиса 2025. Пари 1/2 финала
- Италия – Бельгия
- Испания – Германия
