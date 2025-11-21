Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2025
Кубок Дэвиса
21 ноября 2025, 03:05
Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2025

Италия сыграет против Бельгии, Испания поборется против Германии

21 ноября 2025, 03:05
Getty Images/Global Images Ukraine

На финальной части Кубка Дэвиса 2025, которая проходит в Болонье, определены пары 1/2 финала.

Действующий чемпион Италия сыграет против Бельгии, а Испания поборется со сборной Германии.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В четвертьфинальных противостояниях Италия прошла Австрию, Бельгия выбила Францию, Испания одолела Чехию, а Германия вырвала победу у Аргентины.

21 ноября в Болонье сойдутся итальянцы и бельгийцы, а 22 числа – испанцы и немцы. Финал запланирован на воскресенье, 23 ноября.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  • Италия Австрия – 2:0
  • Франция – Бельгия 0:2

Нижняя часть сетки

  • Испания Чехия – 2:1
  • Аргентина – Германия 1:2

Кубок Дэвиса 2025. Пари 1/2 финала

  • Италия – Бельгия
  • Испания – Германия
Финальная часть Кубка Дэвиса 2025. Расписание и результаты (обновляется)
Аргентина и Германия в 7-часовом противостоянии определили полуфиналиста КД
Аргентина – Германия. Кубок Дэвиса 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
