Кубок Дэвиса
19 ноября 2025, 21:49 | Обновлено 19 ноября 2025, 21:52
Италия vs Австрия. Действующие чемпионы Кубка Дэвиса пробились в полуфинал

Итальянцы стартовали на командном турнире с победы со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса 2025, который проходит в Болонье (Италия).

В четвертьфинале итальянцы переиграли команду Австрии со счетом 2:0. Все решилось в одиночных матчах.

Вначале Маттео Берреттини вывел свою сборную вперед после победы над Юрием Родионовым. А затем противостояние завершил Флавио Коболли, который справился с Филипом Мисоличем.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Италия – Австрия – 2:0

  • Маттео Берреттини – Юрий Родионов – 6:3, 7:6 (7:4)
  • Флавио Коболли – Филип Мисолич – 6:1, 6:3

Сборная Италии успешно начала защиту трофея. Итальянцы являются чемпионами командных соревнований двух последних лет.

В полуфинале Италия поборется против Бельгии, которая днем ранее прошла Францию.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
