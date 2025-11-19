Италия vs Австрия. Действующие чемпионы Кубка Дэвиса пробились в полуфинал

Сборная Италии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса 2025, который проходит в Болонье (Италия).

В четвертьфинале итальянцы переиграли команду Австрии со счетом 2:0. Все решилось в одиночных матчах.

Вначале Маттео Берреттини вывел свою сборную вперед после победы над Юрием Родионовым. А затем противостояние завершил Флавио Коболли, который справился с Филипом Мисоличем.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Италия – Австрия – 2:0

Маттео Берреттини – Юрий Родионов – 6:3, 7:6 (7:4)

– Юрий Родионов – 6:3, 7:6 (7:4) Флавио Коболли – Филип Мисолич – 6:1, 6:3

Сборная Италии успешно начала защиту трофея. Итальянцы являются чемпионами командных соревнований двух последних лет.

В полуфинале Италия поборется против Бельгии, которая днем ранее прошла Францию.