Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Аргентина и Германия в 7-часовом противостоянии определили полуфиналиста КД
Кубок Дэвиса
21 ноября 2025, 02:15 | Обновлено 21 ноября 2025, 02:23
42
0

Аргентина и Германия в 7-часовом противостоянии определили полуфиналиста КД

Пютц и Кравиц в парном поединка вырвали общую победу, выиграв тай-брейк на 22 очка

21 ноября 2025, 02:15 | Обновлено 21 ноября 2025, 02:23
42
0
Аргентина и Германия в 7-часовом противостоянии определили полуфиналиста КД
Davis Cup. Сборная Германии по теннису

Сборная Германии по теннису вырвала путевку в полуфинал финальной части Кубка Дэвиса 2025.

В четвертьфинале немцы одержали сложнейшую победу над Аргентиной – противостояние длилось чуть более семи часов.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В первой игре Томас Мартин Этчеверри справился с Янном-Леннардом Штруффом, а во второй счет для немцев сравнял третий номер мирового рейтинга Александр Зверев, который обыграл Франсиско Черундоло.

Все решилось в парном поединке – тандем Кевин Кравиц / Тим Пютц на тай-брейке третьего сета одолели аргентинский тандем Андрес Мольтени / Орасио Себальос. Пютц и Кравиц выиграли тай-брейк со счетом 12:10, отыграв три матчбола, в частности один на приеме.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Аргентина – Германия – 1:2

  • Томас Мартин Этчеверри – Ян-Леннард Штруфф – 7:6 (7:3), 7:6 (9:7)
  • Франсиско Черундоло – Александр Зверев – 4:6, 6:7 (3:7)
  • Андрес Мольтени / Орасио Себальос – Кевин Кравиц / Тим Пютц – 6:4, 4:6, 6:7 (10:12)

В полуфинале КД Германия поборется против команды Испании, которая в своем четвертьфинале выбила Чехию.

По теме:
Аргентина – Германия. Кубок Дэвиса 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания без Алькараса выбила Чехию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Испания – Чехия. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Орасио Себальос Ян-Леннард Штруфф Александр Зверев Кевин Кравиц Франсиско Черундоло Томас Мартин Этчеверри Андрес Мольтени Тим Пютц Кубок Дэвиса сборная Германии по теннису сборная Аргентины по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Футбол | 20 ноября 2025, 15:05 9
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?

Больше шансов на победу у шведов

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 20 ноября 2025, 19:21 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 17–23.11

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Футбол | 20.11.2025, 23:02
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20.11.2025, 14:17
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Футбол | 20.11.2025, 16:15
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
20.11.2025, 13:31 3
Футбол
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 14
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 311
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем