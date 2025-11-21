Аргентина и Германия в 7-часовом противостоянии определили полуфиналиста КД

Сборная Германии по теннису вырвала путевку в полуфинал финальной части Кубка Дэвиса 2025.

В четвертьфинале немцы одержали сложнейшую победу над Аргентиной – противостояние длилось чуть более семи часов.

В первой игре Томас Мартин Этчеверри справился с Янном-Леннардом Штруффом, а во второй счет для немцев сравнял третий номер мирового рейтинга Александр Зверев, который обыграл Франсиско Черундоло.

Все решилось в парном поединке – тандем Кевин Кравиц / Тим Пютц на тай-брейке третьего сета одолели аргентинский тандем Андрес Мольтени / Орасио Себальос. Пютц и Кравиц выиграли тай-брейк со счетом 12:10, отыграв три матчбола, в частности один на приеме.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Аргентина – Германия – 1:2

Томас Мартин Этчеверри – Ян-Леннард Штруфф – 7:6 (7:3), 7:6 (9:7)

– Ян-Леннард Штруфф – 7:6 (7:3), 7:6 (9:7) Франсиско Черундоло – Александр Зверев – 4:6, 6:7 (3:7)

– 4:6, 6:7 (3:7) Андрес Мольтени / Орасио Себальос – Кевин Кравиц / Тим Пютц – 6:4, 4:6, 6:7 (10:12)

В полуфинале КД Германия поборется против команды Испании, которая в своем четвертьфинале выбила Чехию.