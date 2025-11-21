Аргентина и Германия в 7-часовом противостоянии определили полуфиналиста КД
Пютц и Кравиц в парном поединка вырвали общую победу, выиграв тай-брейк на 22 очка
Сборная Германии по теннису вырвала путевку в полуфинал финальной части Кубка Дэвиса 2025.
В четвертьфинале немцы одержали сложнейшую победу над Аргентиной – противостояние длилось чуть более семи часов.
В первой игре Томас Мартин Этчеверри справился с Янном-Леннардом Штруффом, а во второй счет для немцев сравнял третий номер мирового рейтинга Александр Зверев, который обыграл Франсиско Черундоло.
Все решилось в парном поединке – тандем Кевин Кравиц / Тим Пютц на тай-брейке третьего сета одолели аргентинский тандем Андрес Мольтени / Орасио Себальос. Пютц и Кравиц выиграли тай-брейк со счетом 12:10, отыграв три матчбола, в частности один на приеме.
Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала
Аргентина – Германия – 1:2
- Томас Мартин Этчеверри – Ян-Леннард Штруфф – 7:6 (7:3), 7:6 (9:7)
- Франсиско Черундоло – Александр Зверев – 4:6, 6:7 (3:7)
- Андрес Мольтени / Орасио Себальос – Кевин Кравиц / Тим Пютц – 6:4, 4:6, 6:7 (10:12)
В полуфинале КД Германия поборется против команды Испании, которая в своем четвертьфинале выбила Чехию.
