Легендарный полузащитник сборной Украины: «У шведов сильна атака»
Руслан Ротань дал свой комментарий по жеребьевке плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026
Сборная Украины продолжает борьбу за попадание на чемпионат мира. В марте 2026 года подопечные Сергея Реброва сыграют в плей-офф отборочного турнира. По итогам жеребьевки в полуфинале нашим соперником будет команда Швеции, а в случае удачного исхода в этом противостоянии украинцы в финале сыграют с победителем пары Польша – Албания.
Свой комментарий по жеребьевке для сборной Украины эксклюзивно для сайта Sport.ua дал легендарный в прошлом полузащитник нашей национальной команды Руслан Ротань, у которого за плечами 100 матчей в «сине-желтой футболке».
– Сборной Украины попался непростой соперник, – сказал Ротань. – У команды Швеции сильна атака. Достаточно назвать таких исполнителей, как Виктор Дьокереш («Арсенал») и Александер Исак («Ливерпуль»). Впрочем, как показал минувший отборочный турнир, у скандинавов не все гладко в обороне, так как команда пропускала во всех поединках.
Говорить сейчас о шансах на выход в финал плей-офф нет смысла, так как до поединка еще четыре месяца. Важно, чтобы все наши лидеры были в строю. Нужно серьезно готовиться к этому противостоянию и сделать все возможное, чтобы выйти в следующий раунд плей-офф.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрею придется подождать, ведь Тибо успеет восстановиться к следующей игре
Бывший полузащитник сборной Украины считает, что «сине-желтым» попался очень сильный противник