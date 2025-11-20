Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легендарный полузащитник сборной Украины: «У шведов сильна атака»
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 18:31
Легендарный полузащитник сборной Украины: «У шведов сильна атака»

Руслан Ротань дал свой комментарий по жеребьевке плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026

Легендарный полузащитник сборной Украины: «У шведов сильна атака»
УАФ. На Евро-2020 Украина выиграла у Швеции – 2:1

Сборная Украины продолжает борьбу за попадание на чемпионат мира. В марте 2026 года подопечные Сергея Реброва сыграют в плей-офф отборочного турнира. По итогам жеребьевки в полуфинале нашим соперником будет команда Швеции, а в случае удачного исхода в этом противостоянии украинцы в финале сыграют с победителем пары Польша – Албания.

Свой комментарий по жеребьевке для сборной Украины эксклюзивно для сайта Sport.ua дал легендарный в прошлом полузащитник нашей национальной команды Руслан Ротань, у которого за плечами 100 матчей в «сине-желтой футболке».

– Сборной Украины попался непростой соперник, – сказал Ротань. – У команды Швеции сильна атака. Достаточно назвать таких исполнителей, как Виктор Дьокереш («Арсенал») и Александер Исак («Ливерпуль»). Впрочем, как показал минувший отборочный турнир, у скандинавов не все гладко в обороне, так как команда пропускала во всех поединках.

Говорить сейчас о шансах на выход в финал плей-офф нет смысла, так как до поединка еще четыре месяца. Важно, чтобы все наши лидеры были в строю. Нужно серьезно готовиться к этому противостоянию и сделать все возможное, чтобы выйти в следующий раунд плей-офф.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
