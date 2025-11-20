Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «В марте все изменится». Михайленко – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 17:36 |
2554
1

«В марте все изменится». Михайленко – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что «сине-желтым» попался очень сильный противник

20 ноября 2025, 17:36 |
2554
1 Comments
«В марте все изменится». Михайленко – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026
УАФ

По итогам жеребьевки плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026, которая состоялась сегодня, 20 ноября, сборная Украины в полуфинальном матче встретится с командой Швеции (нашими оппонентами также могли быть Румыния, Северная Македония и Северная Ирландия). В другой полуфинальной паре нашего квартета сыграют Польша и Албания. Полуфинальные матчи запланированы на 26 марта, а финал – 31-го числа.

Итоги жеребьевки для сборной Украины сайту Sport.ua эксклюзивно прокомментировал бывший полузащитник «сине-желтой» дружины Дмитрий Михайленко.

– Дмитрий Станиславович, что скажите о соперниках сборной Украины по плей-офф ЧМ-2026?
– Что тут сказать, это, наверное, одни из самых сильных оппонентов, которые были в своих корзинах при жеребьевке.

– Наш первый оппонент – Швеция. Это команда с именем…
– Согласен. На сегодняшний день они не в лучшем состоянии, но и до нашей очной игры еще много времени. В команду пришел новый тренер, поэтому к марту у них может много чего измениться.

– Раньше говорили, что нам сложно даются весенние матчи. Но в связи с тем, что сейчас в нашей сборной много футболистов из иностранных чемпионатов, это добавляет уверенности?
– На этом я вообще не делал бы акцент. Это журналистские стереотипы. Не думаю, что это связано с набором формы.

– Что для сборной Украины будет самым главным?
– Чтобы все наши ведущие игроки, которые выступают в зарубежных чемпионатах, были здоровы.

– У кого больше шансов на победу?
– Шансы у Украины и Швеции на выход в финал плей-офф равны, также, как и во всех других парах этой стадии соревнований.

По теме:
Легендарный полузащитник сборной Украины: «У шведов сильна атака»
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
Тренер Албании оценил результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры
Футбол | 20 ноября 2025, 17:39 0
Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры
Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры

Фернандиньо повесил бутсы на гвоздь

Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20 ноября 2025, 14:17 5
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка

Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20.11.2025, 15:00
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Футбол | 20.11.2025, 15:59
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 14:42
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Може багато хто зі мною не погодяться. Але Швеція для нашої збірної - непоганий варіант. Сподіваюсь, що не буде недооцінки суперника. Ну і переоцінки також)
Ответить
0
Популярные новости
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
18.11.2025, 23:49 18
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 37
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 23
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 7
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем