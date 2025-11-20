«В марте все изменится». Михайленко – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026

По итогам жеребьевки плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026, которая состоялась сегодня, 20 ноября, сборная Украины в полуфинальном матче встретится с командой Швеции (нашими оппонентами также могли быть Румыния, Северная Македония и Северная Ирландия). В другой полуфинальной паре нашего квартета сыграют Польша и Албания. Полуфинальные матчи запланированы на 26 марта, а финал – 31-го числа.

Итоги жеребьевки для сборной Украины сайту Sport.ua эксклюзивно прокомментировал бывший полузащитник «сине-желтой» дружины Дмитрий Михайленко.

– Дмитрий Станиславович, что скажите о соперниках сборной Украины по плей-офф ЧМ-2026?

– Что тут сказать, это, наверное, одни из самых сильных оппонентов, которые были в своих корзинах при жеребьевке.

– Наш первый оппонент – Швеция. Это команда с именем…

– Согласен. На сегодняшний день они не в лучшем состоянии, но и до нашей очной игры еще много времени. В команду пришел новый тренер, поэтому к марту у них может много чего измениться.

– Раньше говорили, что нам сложно даются весенние матчи. Но в связи с тем, что сейчас в нашей сборной много футболистов из иностранных чемпионатов, это добавляет уверенности?

– На этом я вообще не делал бы акцент. Это журналистские стереотипы. Не думаю, что это связано с набором формы.

– Что для сборной Украины будет самым главным?

– Чтобы все наши ведущие игроки, которые выступают в зарубежных чемпионатах, были здоровы.

– У кого больше шансов на победу?

– Шансы у Украины и Швеции на выход в финал плей-офф равны, также, как и во всех других парах этой стадии соревнований.