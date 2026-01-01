Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Украинцы заняли 5-е место в ЛК по количеству сыгранных минут на этапе лиги
Лига конференций
01 января 2026, 16:33 | Обновлено 01 января 2026, 16:34
В топ-10 данного рейтинга попала даже Бразилия

Украинцы заняли 5-е место в ЛК по количеству сыгранных минут на этапе лиги
ФК Шахтер

8895 минут суммарно отыграли украинцы на этапе лиги в Лиге конференций сезона 2025/26. Это стало возможным благодаря выступлению сразу двух команд из Украины: Динамо и Шахтера.

Лишь 4 нации сыграли в турнире большее количество игрового времени: Польша (12 767), Хорватия (10 025), Испания (9 720) и Ирландия (9 247).

Интересным фактом является то, что в топ-10 данного рейтинга попала и Бразилия, которая, конечно, не имела своих команд в соревновании, но, благодаря большому количеству бразильцев в клубах ЛК (в частности, Шахтера), заняла 10 место (6 078).

Суммарное количество минут, сыгранных игроками разных национальностей на этапе лиги в Лиге конференций

  • 12 767 – Польша
  • 10 025 – Хорватия
  • 9 720 – Испания
  • 9 247 – Ирландия
  • 8 895 – Украина
  • 6 868 – Чехия
  • 6 789 – Исландия
  • 6 526 – Босния и Герцеговина
  • 6 442 – Нидерланды
  • 6 078 – Бразилия
  • 5 577 – Швеция
  • 5 568 – Франция
  • 5 297 – Англия
  • 5 160 – Португалия
  • 4 650 – Албания
Лига конференций Шахтер Донецк Динамо Киев
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Victor673256ua
Якби не Шахтар, то хто зна, де б та Бразилія була))
