Украинцы заняли 5-е место в ЛК по количеству сыгранных минут на этапе лиги
В топ-10 данного рейтинга попала даже Бразилия
8895 минут суммарно отыграли украинцы на этапе лиги в Лиге конференций сезона 2025/26. Это стало возможным благодаря выступлению сразу двух команд из Украины: Динамо и Шахтера.
Лишь 4 нации сыграли в турнире большее количество игрового времени: Польша (12 767), Хорватия (10 025), Испания (9 720) и Ирландия (9 247).
Интересным фактом является то, что в топ-10 данного рейтинга попала и Бразилия, которая, конечно, не имела своих команд в соревновании, но, благодаря большому количеству бразильцев в клубах ЛК (в частности, Шахтера), заняла 10 место (6 078).
Суммарное количество минут, сыгранных игроками разных национальностей на этапе лиги в Лиге конференций
- 12 767 – Польша
- 10 025 – Хорватия
- 9 720 – Испания
- 9 247 – Ирландия
- 8 895 – Украина
- 6 868 – Чехия
- 6 789 – Исландия
- 6 526 – Босния и Герцеговина
- 6 442 – Нидерланды
- 6 078 – Бразилия
- 5 577 – Швеция
- 5 568 – Франция
- 5 297 – Англия
- 5 160 – Португалия
- 4 650 – Албания
