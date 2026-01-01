Украинцы заняли 5-е место в ЛК по количеству сыгранных минут на этапе лиги

8895 минут суммарно отыграли украинцы на этапе лиги в Лиге конференций сезона 2025/26. Это стало возможным благодаря выступлению сразу двух команд из Украины: Динамо и Шахтера.

Лишь 4 нации сыграли в турнире большее количество игрового времени: Польша (12 767), Хорватия (10 025), Испания (9 720) и Ирландия (9 247).

Интересным фактом является то, что в топ-10 данного рейтинга попала и Бразилия, которая, конечно, не имела своих команд в соревновании, но, благодаря большому количеству бразильцев в клубах ЛК (в частности, Шахтера), заняла 10 место (6 078).

Суммарное количество минут, сыгранных игроками разных национальностей на этапе лиги в Лиге конференций

12 767 – Польша

10 025 – Хорватия

9 720 – Испания

9 247 – Ирландия

8 895 – Украина

6 868 – Чехия

6 789 – Исландия

6 526 – Босния и Герцеговина

6 442 – Нидерланды

6 078 – Бразилия

5 577 – Швеция

5 568 – Франция

5 297 – Англия

5 160 – Португалия

4 650 – Албания