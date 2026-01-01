Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
01 января 2026, 16:03 |
Сенсационно. Мареска может возглавить топ-клуб АПЛ после ухода из Челси

Энцо ведет переговоры с представителями «Манчестер Сити»

Сенсационно. Мареска может возглавить топ-клуб АПЛ после ухода из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Руководство лондонского Челси достаточно неожиданно объявило о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Энцо Мареской.

По информации известного журналиста Дэвида Орнштейна, Энцо не останется без работы. Итальянский специалист сменит Пепа Гвардиолу во главе Манчестер Сити. Испанец может уйти из расположения «горожан» уже летом.

Сообщается, что Энцо контактирует с представителями Манчестер Сити с октября 2025 года. Официальных заявлений на этот счет пока не было.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Челси занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 30 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей. Манчестер Сити находится на 2 строчке с 40 баллами после 18 игр.

Легенда Барселоны может возглавить Челси после сенсационного ухода Марески
Шеффилд Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
