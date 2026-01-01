Сенсационно. Мареска может возглавить топ-клуб АПЛ после ухода из Челси

Руководство лондонского Челси достаточно неожиданно объявило о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Энцо Мареской.

По информации известного журналиста Дэвида Орнштейна, Энцо не останется без работы. Итальянский специалист сменит Пепа Гвардиолу во главе Манчестер Сити. Испанец может уйти из расположения «горожан» уже летом.

Сообщается, что Энцо контактирует с представителями Манчестер Сити с октября 2025 года. Официальных заявлений на этот счет пока не было.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Челси занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 30 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей. Манчестер Сити находится на 2 строчке с 40 баллами после 18 игр.