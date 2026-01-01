Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

В четверг, 1 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Шеффилд Юнайтед – Лестер

Ggbet 1.76 – 3.60 – 4.33

19:30 Кристал Пэлас – Фулхэм

Ggbet 2.10 – 3.30 – 3.60

19:30 Ливерпуль – Лидс

Ggbet 1.50 – 4.33 – 6.00

22:00 Брентфорд – Тоттенхэм

Ggbet 2.30 – 3.50 – 2.80

22:00 Сандерленд – Манчестер Сити

Ggbet 6.50 – 5.00 – 1.42

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

