Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
20 ноября 2025, 16:15 | Обновлено 20 ноября 2025, 16:37
1

Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины

Авторитетный наставник считает, что «сине-желтым» попал самый сложный оппонент из всех возможных

1 Comments
УАФ. Сборная Украины

Сегодня стал известен соперник сборной Украины по плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026. Соперниками «сине-желтых» могли стать Северная Ирландия, Северная Македония, Румыния и Швеция. В итоге, жребий указал на Швецию, с которой мы сыграем в полуфинале 26 марта 2026 года. Если преодолеем этот барьер, то в финале, 31-го числа за право попадания на Мундиаль украинцы встретятся с победителем пары Польша – Албания.

Итоги жеребьевки эксклюзивно для сайта Meta.ua прокомментировал бывший тренер нашей национальной команды Мирон Маркевич.

– Швеция, безусловно, не лучший вариант, – сказал Маркевич. – Тем не менее, если мы хотим попасть на чемпионат мира нужно бороться, другого варианта нет. Да, у шведов есть, кому играть, тем более, что эту сборную возглавил сильный английский тренер Грэм Поттер. Будет непросто, но у нас ведь тоже команда с именем. Пусть Швеция нас боится, а не мы их.

Что касается шансов, то они 50 на 50. И здесь дело в том, что до игры еще много времени. Шведы провалили отборочный турнир, но, уверен, весной это будет другая команда, более сильная. На мой взгляд, Швеция точно не слабее Исландии, с которой мы играли в отборочном турнире. На этой стадии соревнований нет аутсайдеров. Важно, чтобы к этому поединку наша команда подошла без кадровых потерь.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Andromed
Головне щоб шведи не повернули свою гру до весни, щоб продовжили грати як у відборі, тоді шанси будуть 
