Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Базу Черноморца выставили на торги. Известна стартовая цена
Украина. Первая лига
01 января 2026, 17:24 |
1077
0

Базу Черноморца выставили на торги. Известна стартовая цена

В одесском футболе сейчас наблюдаются серьезные изменения

01 января 2026, 17:24 |
1077
0
Базу Черноморца выставили на торги. Известна стартовая цена
ФК Черноморец

Как стало известно Sport.ua, клубная база «Черноморца» в Совиньоне выставлена на торги, которые пройдут сегодня, 1 января 2026 года.

Причиной принудительной продажи стали долги многолетнего президента ФК «Черноморец» Леонида Климова, который взял клуб под свою опеку осенью 1998 года.

По информации из неофициальных источников, стартовая стоимость лота – около 192 миллионов гривен.

Где будет базироваться команда «Черноморец» в случае приобретения базы новыми владельцами, пока неизвестно. Похоже, что пути к возвращению на старую тренировочную базу, которая служила «Черноморцу» с 1972-го по конец 90-х годов, априори нет. Дело в том, что на протяжении нескольких десятилетий она была переоборудована для нужд футбольной Академии «Черноморца» на улице Архитекторской, в которой занимаются будущие мастера футбола разного возраста.

Правда, накануне Нового года «святая святых» юных футболистов опустела. Причиной стало появление у этого объекта новых владельцев, которые подняли стоимость аренды.

При этом следует напомнить, что помимо тренировочной базы ФК «Черноморец» не имеет собственного стадиона – одноименную арену клуб арендует. То же касается и клубного автобуса.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий вкладывал свои деньги в «Черноморец».

По теме:
Бой известного украинского супертяжа сорван. Ищут нового соперника
Стало известно, какую зарплату хочет получать Кучеров в новой команде
Владимир ШАРАН: «Очень слабенькими были шведы за новогодним столом»
Черноморец Одесса Первая лига Украины инсайд Совиньон
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Бокс | 01 января 2026, 07:41 1
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?

Александр опубликовал загадочный пост в Инстаграме

ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Футбол | 01 января 2026, 14:28 10
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером

Энцо Мареска покинул пост коуча «Челси»

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 01.01.2026, 06:12
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Футбол | 01.01.2026, 17:33
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 01.01.2026, 07:44
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 7
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14
Футбол
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 4
Бокс
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
30.12.2025, 21:27
Футбол
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
30.12.2025, 19:11 3
Бокс
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
31.12.2025, 06:02 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем