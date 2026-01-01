Базу Черноморца выставили на торги. Известна стартовая цена

Как стало известно Sport.ua, клубная база «Черноморца» в Совиньоне выставлена на торги, которые пройдут сегодня, 1 января 2026 года.

Причиной принудительной продажи стали долги многолетнего президента ФК «Черноморец» Леонида Климова, который взял клуб под свою опеку осенью 1998 года.

По информации из неофициальных источников, стартовая стоимость лота – около 192 миллионов гривен.

Где будет базироваться команда «Черноморец» в случае приобретения базы новыми владельцами, пока неизвестно. Похоже, что пути к возвращению на старую тренировочную базу, которая служила «Черноморцу» с 1972-го по конец 90-х годов, априори нет. Дело в том, что на протяжении нескольких десятилетий она была переоборудована для нужд футбольной Академии «Черноморца» на улице Архитекторской, в которой занимаются будущие мастера футбола разного возраста.

Правда, накануне Нового года «святая святых» юных футболистов опустела. Причиной стало появление у этого объекта новых владельцев, которые подняли стоимость аренды.

При этом следует напомнить, что помимо тренировочной базы ФК «Черноморец» не имеет собственного стадиона – одноименную арену клуб арендует. То же касается и клубного автобуса.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий вкладывал свои деньги в «Черноморец».