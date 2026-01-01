Серхио Рамос может стать инвестором легендарного испанского клуба
Процесс продажи клуба затягивается
Серхио Рамос начал предварительные контакты, чтобы оценить возможность стать одним из инвесторов «Севильи».
Сага о продаже «Севильи» не завершена. Напротив, до этого еще очень далеко, ведь деловая проверка, которой подвергся клуб, заставила американских инвесторов существенно снизить свое предложение.
В то же время местные СМИ сообщают, что Рамос якобы начал предварительные контакты, чтобы узнать о ситуации и войти в родной клуб как инвестор.
Рамос уже является одним из инвесторов клуба «Сан-Фернандо», который в настоящее время возглавляет бывший спортивный директор «Севильи» – Мончі.
Финансовые показатели «Севильи» отпугнули американских инвесторов: ранее сообщалось, что они были готовы платить 3 400 евро за акцию, а теперь не более 2 700 евро. Ситуация возвращается к исходной точке, открывая новую возможность для так называемого «Третьего пути» Лаппи и Кинтеро, а Серхио Рамос стал неожиданным участником этого процесса.
Ранее сообщалось, что Серхио Рамос ведет переговоры по трансферу в один из лучших клубов мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пресс-служба львовской команды даже не стала вставлять фото тренера в прощальный пост
Приватбанк выставил на аукцион право аренды «Днепр-Арена» и тренировочной базы