Испания
01 января 2026, 17:59 | Обновлено 01 января 2026, 18:05
Процесс продажи клуба затягивается

Серхио Рамос может стать инвестором легендарного испанского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Серхио Рамос начал предварительные контакты, чтобы оценить возможность стать одним из инвесторов «Севильи».

Сага о продаже «Севильи» не завершена. Напротив, до этого еще очень далеко, ведь деловая проверка, которой подвергся клуб, заставила американских инвесторов существенно снизить свое предложение.

В то же время местные СМИ сообщают, что Рамос якобы начал предварительные контакты, чтобы узнать о ситуации и войти в родной клуб как инвестор.

Рамос уже является одним из инвесторов клуба «Сан-Фернандо», который в настоящее время возглавляет бывший спортивный директор «Севильи» – Мончі.

Финансовые показатели «Севильи» отпугнули американских инвесторов: ранее сообщалось, что они были готовы платить 3 400 евро за акцию, а теперь не более 2 700 евро. Ситуация возвращается к исходной точке, открывая новую возможность для так называемого «Третьего пути» Лаппи и Кинтеро, а Серхио Рамос стал неожиданным участником этого процесса.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос ведет переговоры по трансферу в один из лучших клубов мира.

Серхио Рамос Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Чирко Источник: AS
