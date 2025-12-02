Серхио Рамос ведет переговоры по трансферу в один из лучших клубов мира
Испанский защитник может стать игроком «Милан»
Испанский защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос может стать игроком «Милана». Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, 39-летний футболист намерен перебраться в итальянский клуб, ведутся переговоры. 31 декабря 2025 года Серхио станет свободным агентом.
В текущем сезоне Серхио Рамос провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.
Ранее сообщалось о том, что Серхио Рамос принял решение сменить клуб.
