Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серхио Рамос принял решение сменить клуб. Ему скоро 40 лет
Другие новости
28 ноября 2025, 21:58 | Обновлено 28 ноября 2025, 22:17
547
2

Серхио Рамос принял решение сменить клуб. Ему скоро 40 лет

Легенда «Реала» принял решение покинуть «Монтеррей»

28 ноября 2025, 21:58 | Обновлено 28 ноября 2025, 22:17
547
2 Comments
Серхио Рамос принял решение сменить клуб. Ему скоро 40 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Испанский защитник Серхио Рамос принял решение покинуть «Монтеррей» по окончанию сезона. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, испанский футболист принял решение не продлевать контракт с мексиканским клубом и покинуть его в конце сезона. При этом, 39-летни футболист не намерен завершать карьеру и еще чувствует силы продолжать играть на профессиональном уровне.

В текущем сезоне Серхио Рамос провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Ранее Серхио Рамос обратился к Серхио Бускетсу.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб попрощался с бразильским вингером
Сергей КОВАЛЕЦ: «Шахтеру точно нужен такой форвард»
Клубы УПЛ готовы подписать нападающего. Он проводит топ-сезон
Серхио Рамос Монтеррей чемпионат Мексики по футболу трансферы
Даниил Кирияка Источник: El Chiringuito
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Футбол | 28 ноября 2025, 07:56 23
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой

Олег Гусев также уволен с должности помощника главного тренера

«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 28 ноября 2025, 18:13 17
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер

Вернидуба точно не будет

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Футбол | 28.11.2025, 00:01
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Хетафе – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 28.11.2025, 19:18
Хетафе – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Футбол | 28.11.2025, 06:30
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Поїхати у Мексику мабуть було не найкращім рішенням
Ответить
-1
OKs100
Динамо нужно подсуетиться! 
Ответить
-1
Популярные новости
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 79
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 41
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем