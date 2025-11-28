Серхио Рамос принял решение сменить клуб. Ему скоро 40 лет
Легенда «Реала» принял решение покинуть «Монтеррей»
Испанский защитник Серхио Рамос принял решение покинуть «Монтеррей» по окончанию сезона. Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации источника, испанский футболист принял решение не продлевать контракт с мексиканским клубом и покинуть его в конце сезона. При этом, 39-летни футболист не намерен завершать карьеру и еще чувствует силы продолжать играть на профессиональном уровне.
В текущем сезоне Серхио Рамос провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами.
Ранее Серхио Рамос обратился к Серхио Бускетсу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Гусев также уволен с должности помощника главного тренера
Вернидуба точно не будет