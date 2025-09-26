Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серхио РАМОС: «Футбол теряет одного из самых лучших полузащитников»
Другие новости
26 сентября 2025, 11:45 | Обновлено 26 сентября 2025, 12:09
442
0

Серхио РАМОС: «Футбол теряет одного из самых лучших полузащитников»

Экс игрок «Реала» обратился к Серхио Бускетсу

26 сентября 2025, 11:45 | Обновлено 26 сентября 2025, 12:09
442
0
Серхио РАМОС: «Футбол теряет одного из самых лучших полузащитников»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио рамос и Серхио Бускетс

Испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос обратился к хавбеку «Интер Майами» Серхио Бускетсу после того, как игрок клуб MLS объявил о завершении карьеры по окончанию сезона:

«Бускетс, ты – воплощение того, как можно быть исключительным, оставаясь при этом нормальным парнем. Чаще всего ты был соперником, но во многих случаях – товарищем, и всегда выделялся своим классным футболом, видением и качеством, а также своей скромностью и искренностью.

Футбол теряет одного из самых лучших полузащитников, с которыми я играл, но ты уходишь с признанием и благодарностью всех, кто жил с тобой, и всех, кто любит этот спорт.

Спасибо за то, что ты был великим игроком, великим товарищем и великим другом. Желаю тебе всего наилучшего в твоей новой жизни. Большие поцелуи, брат».

По теме:
Легенда Барселоны закончит карьеру в ближайшее время
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Жизненный абонемент прайма? Месси совершил 1276 голевых действий в карьере
Серхио Бускетс Монтеррей Серхио Рамос Интер Майами завершение карьеры
Даниил Кирияка Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Футбол | 25 сентября 2025, 17:24 2
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»

Костенко рассказал о ситуации с матчем против беларуси

Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Футбол | 25 сентября 2025, 13:56 4
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»

Дарио оценил перспективы Ярмоленко в должности спортивного директора Динамо

Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26.09.2025, 07:04
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины. Готовится предложение
Футбол | 26.09.2025, 11:30
Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины. Готовится предложение
Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины. Готовится предложение
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26.09.2025, 05:21
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Чемпионы Европы разбили соперника в четвертьфинальном матче ЧМ по волейболу
Чемпионы Европы разбили соперника в четвертьфинальном матче ЧМ по волейболу
24.09.2025, 16:40 1
Волейбол
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 1
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
24.09.2025, 12:05
Волейбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем