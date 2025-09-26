Серхио РАМОС: «Футбол теряет одного из самых лучших полузащитников»

Испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос обратился к хавбеку «Интер Майами» Серхио Бускетсу после того, как игрок клуб MLS объявил о завершении карьеры по окончанию сезона:

«Бускетс, ты – воплощение того, как можно быть исключительным, оставаясь при этом нормальным парнем. Чаще всего ты был соперником, но во многих случаях – товарищем, и всегда выделялся своим классным футболом, видением и качеством, а также своей скромностью и искренностью.

Футбол теряет одного из самых лучших полузащитников, с которыми я играл, но ты уходишь с признанием и благодарностью всех, кто жил с тобой, и всех, кто любит этот спорт.

Спасибо за то, что ты был великим игроком, великим товарищем и великим другом. Желаю тебе всего наилучшего в твоей новой жизни. Большие поцелуи, брат».