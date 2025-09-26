Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
26 сентября 2025, 07:27
0

Легенда Барселоны закончит карьеру в ближайшее время

Серхио Бускетс повесит бутсы на гвоздь

Легенда Барселоны закончит карьеру в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Испанский полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс, который практически всю свою карьеру провел в каталонской «Барселоне», завершит карьеру по окончании сезона MLS:

«От всего сердца благодарю всех вас и футбол за все. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории», – написал в своем Instagram испанец.

За всю свою карьеру Серхио Бускетс провел 829 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 19 забитыми мячами и 62 голевыми передачами. Испанец завоевал три Лиги чемпионов, девять титулов чемпиона Испании, чемпионат мира и чемпионат Европы, 7 Кубков и Суперкубков Испании.

Ранее «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити».

Серхио Бускетс завершение карьеры Барселона Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка Источник: Instagram
