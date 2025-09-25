Дубль и ассист Месси, гол Суареса. Интер Майами разбил Нью-Йорк в матче MLS
Подопечные Хавьера Маскерано разгромили соперников со счетом 4:0
Интер Майами уверенно переиграл команду Нью-Йорк Сити в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).
Поединок, который прошел на арене Сити Филд, завершился со счетом 4:0 в пользу гостей.
Дубль и ассист в этой встрече оформил легендарный аргентинец Лионель Месси. На его счету теперь 24 гола и 14 результативных передач в текущем сезоне американской лиги.
Еще по одному мячу для цаплей забили Бальтазар Родригес и Луис Суарес. Суарес провел первый матч с 1 сентября – Луис отбывал дисквалификацию за плевок в сотрудника клуба Сиэтл Саундерс в финале Кубка лиг.
Интер Майами в таблице Восточной конференции занимает третье место с 55 очками. У лидера – Филадельфии – 60 пунктов, но на две игры больше, чем у подопечных Хавьера Маскерано.
Major League Soccer. 25 сентября
Нью-Йорк Сити – Интер Майами – 0:4
Голы: Родригес, 43, Месси, 74, 86, Суарес, 83 (пен.)
