Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль и ассист Месси, гол Суареса. Интер Майами разбил Нью-Йорк в матче MLS
МЛС США
Нью-Йорк Сити
25.09.2025 02:30 – FT 0 : 4
Интер Майами
Major League Soccer
25 сентября 2025, 04:45 | Обновлено 25 сентября 2025, 05:19
Дубль и ассист Месси, гол Суареса. Интер Майами разбил Нью-Йорк в матче MLS

Подопечные Хавьера Маскерано разгромили соперников со счетом 4:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Интер Майами уверенно переиграл команду Нью-Йорк Сити в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).

Поединок, который прошел на арене Сити Филд, завершился со счетом 4:0 в пользу гостей.

Дубль и ассист в этой встрече оформил легендарный аргентинец Лионель Месси. На его счету теперь 24 гола и 14 результативных передач в текущем сезоне американской лиги.

Еще по одному мячу для цаплей забили Бальтазар Родригес и Луис Суарес. Суарес провел первый матч с 1 сентября – Луис отбывал дисквалификацию за плевок в сотрудника клуба Сиэтл Саундерс в финале Кубка лиг.

Интер Майами в таблице Восточной конференции занимает третье место с 55 очками. У лидера – Филадельфии – 60 пунктов, но на две игры больше, чем у подопечных Хавьера Маскерано.

Major League Soccer. 25 сентября

Нью-Йорк Сити – Интер Майами – 0:4

Голы: Родригес, 43, Месси, 74, 86, Суарес, 83 (пен.)

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Интер Майами).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Бальтасар Гальего (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
ВИДЕО. Матч чемпионов Швеции и Болгарии в Лиге Европы обернулся сенсацией
Месси и компания. Статистика бывших звезд Европы в Интер Майами
Уэйн РУНИ: «Это два лучших игрока, которые когда-либо играли в футбол»
Нью-Йорк Сити Major League Soccer (MLS) Интер Майами Луис Суарес Лионель Месси пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
