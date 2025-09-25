ВИДЕО. Его не остановить! Как Месси оформил дубль в очередном матче MLS
Интер Майами убедительно обыграл команду Нью-Йорк Сити в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).
Дубль и ассист в этой встрече оформил легендарный аргентинец Лионель Месси. На его счету сейчас 24 гола и 14 результативных передач в текущем сезоне американской лиги.
Еще по одному мячу для цапель забили Бальтазар Родригес и Луис Суарес. Суарес провел первый матч с 1 сентября – Луис отбывал дисквалификацию за плевок у сотрудника клуба Сиэтл Саундерс в финале Кубка лиг.
Major League Soccer. 25 сентября
Нью-Йорк Сити – Интер Майами – 0:4
Голы: Родригес, 43, Месси, 74, 86, Суарес, 83 (пен.)
