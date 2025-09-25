Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Его не остановить! Как Месси оформил дубль в очередном матче MLS
МЛС США
Нью-Йорк Сити
25.09.2025 02:30 – FT 0 : 4
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
25 сентября 2025, 11:39 |
234
1

ВИДЕО. Его не остановить! Как Месси оформил дубль в очередном матче MLS

Интер Майами убедительно обыграл команду Нью-Йорк Сити

25 сентября 2025, 11:39 |
234
1
ВИДЕО. Его не остановить! Как Месси оформил дубль в очередном матче MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Интер Майами убедительно обыграл команду Нью-Йорк Сити в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).

Дубль и ассист в этой встрече оформил легендарный аргентинец Лионель Месси. На его счету сейчас 24 гола и 14 результативных передач в текущем сезоне американской лиги.

Еще по одному мячу для цапель забили Бальтазар Родригес и Луис Суарес. Суарес провел первый матч с 1 сентября – Луис отбывал дисквалификацию за плевок у сотрудника клуба Сиэтл Саундерс в финале Кубка лиг.

Major League Soccer. 25 сентября

Нью-Йорк Сити – Интер Майами – 0:4

Голы: Родригес, 43, Месси, 74, 86, Суарес, 83 (пен.)

ВИДЕО. Его не остановить! Как Месси оформил дубль в очередном матче MLS

Фотогалерея матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Интер Майами).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Бальтасар Гальего (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
По теме:
НХЛ. Первый матч Макдэвида, победа Флориды, неудачи Питтсбурга и Анахайма
Уверенная победа. Галичанка обыграла Рух Хожув
ВИДЕО. Кубок Италии: в двух матчах понадобились пенальти, разгром от Сеска
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Нью-Йорк Сити Интер Майами видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор намерен продать украинца, которого считает лидером команды
Футбол | 25 сентября 2025, 11:07 0
Трабзонспор намерен продать украинца, которого считает лидером команды
Трабзонспор намерен продать украинца, которого считает лидером команды

Турецкий клуб считает Арсения Батагова главным активом, который сможет принести солидные деньги

«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25 сентября 2025, 07:08 7
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника

Александр серьезно настроен на бой с Полом

Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб
Футбол | 25.09.2025, 09:41
Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб
Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Футбол | 25.09.2025, 01:58
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Футбол | 24.09.2025, 21:30
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Блискуче, як завжди. Чудовий вибір позиції, неймовірне бачення поля, і швидкість для його років теж феноменальна.
Зе бест фореве.
Ответить
0
Популярные новости
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 9
Футбол
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 14
Футбол
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
24.09.2025, 12:05
Волейбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем