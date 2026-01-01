В субботу, 3 января, состоится матч 17-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Эшторилом».

Встречу примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Бенфика – Эшторил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция