Бенфика – Эшторил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат Португалии
Бенфика
03.01.2026 20:00 - : -
Эшторил
Португалия
01 января 2026, 17:45 | Обновлено 01 января 2026, 17:47
Матч пройдет 3 января в 20:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

В субботу, 3 января, состоится матч 17-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Эшторилом».

Встречу примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

