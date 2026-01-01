Португалия01 января 2026, 17:45 | Обновлено 01 января 2026, 17:47
Бенфика – Эшторил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 3 января в 20:00 по Киеву
В субботу, 3 января, состоится матч 17-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Эшторилом».
Встречу примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Бенфика – ЭшторилСмотреть трансляцию
