  4. Его хотел Шахтер. Спортинг приобретет перспективного бразильского вингера
Португалия
01 января 2026, 17:09 | Обновлено 01 января 2026, 17:10
Его хотел Шахтер. Спортинг приобретет перспективного бразильского вингера

Луис Гильерме подпишет контракт на пять лет

Его хотел Шахтер. Спортинг приобретет перспективного бразильского вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

Бразильский вингер Луис Гильерме в шаге от перехода в «Спортинг», сообщает Николо Скира.

19-летний футболист перейдет в португальский клуб из «Вест Хэма» за 20 млн евро. Контракт будет подписан на 5 лет.

В текущем сезоне Гильерме выходил на поле в пяти матчах АПЛ в составе «молотобойцев», суммарно проведя на поле 121 минуту.

Ранее сообщалось, что интерес к подписанию Луиса проявляет донецкий «Шахтер».

Луис Гильерме Вест Хэм Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Шахтер Донецк
Иван Чирко Источник: Николо Скира
