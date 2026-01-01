Его хотел Шахтер. Спортинг приобретет перспективного бразильского вингера

Бразильский вингер Луис Гильерме в шаге от перехода в «Спортинг», сообщает Николо Скира.

19-летний футболист перейдет в португальский клуб из «Вест Хэма» за 20 млн евро. Контракт будет подписан на 5 лет.

В текущем сезоне Гильерме выходил на поле в пяти матчах АПЛ в составе «молотобойцев», суммарно проведя на поле 121 минуту.

Ранее сообщалось, что интерес к подписанию Луиса проявляет донецкий «Шахтер».