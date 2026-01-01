Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич рассказал, куда тратил деньги в детстве: Я не люблю этот праздник
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 16:57 |
Маркевич рассказал, куда тратил деньги в детстве: Я не люблю этот праздник

Коуч рассказал о традициях, которые соблюдал в детстве

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич признался, что не очень любит праздновать Новый год. Специалист вспомнил детские игрушки на Рождество.

– Мирон Богданович, какой в ​​вашей жизни был самый памятный Новый год?

– Если честно, то я не очень люблю Новый год. Мне по душе Рождество. Это был праздник. Я часто вспоминаю свои детские годы, когда с друзьями колядовал. Нам давали сладости и деньги, на которые можно было купить клюшки, коньки, – сказал Маркевич.

Мирон Маркевич – легендарный украинский тренер. Специалист возглавлял Металлист, Днепр, Карпаты. Также коуч работал во главе сборной Украины. Последним местом работы Маркевича были львовские Карпаты.

Мирон Маркевич Рождество Новый год Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
