Маркевич рассказал, куда тратил деньги в детстве: Я не люблю этот праздник

Известный украинский тренер Мирон Маркевич признался, что не очень любит праздновать Новый год. Специалист вспомнил детские игрушки на Рождество.

– Мирон Богданович, какой в ​​вашей жизни был самый памятный Новый год?

– Если честно, то я не очень люблю Новый год. Мне по душе Рождество. Это был праздник. Я часто вспоминаю свои детские годы, когда с друзьями колядовал. Нам давали сладости и деньги, на которые можно было купить клюшки, коньки, – сказал Маркевич.

Мирон Маркевич – легендарный украинский тренер. Специалист возглавлял Металлист, Днепр, Карпаты. Также коуч работал во главе сборной Украины. Последним местом работы Маркевича были львовские Карпаты.