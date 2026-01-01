Легенда Барселоны может возглавить Челси после сенсационного ухода Марески

Руководство лондонского Челси довольно неожиданно объявило о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Энцо Мареской.

По информации известного портала TeamTalk, фаворитом на должность главного тренера «синих» является испанский специалист Хави, ныне находящийся без работы.

Легендарный футболист каталонской Барселоны уже имеет опыт тренерской карьеры. Хави возглавлял первую команду «сине-гранатовых», но покинул Ноу в 2024 году.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Челси занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 30 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.